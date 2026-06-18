"Если будет гореть Украина, будет гореть Москва": Зеленский призвал Россию положить конец войне

Если Россия будет продолжать войну, Украина не оставит удары без ответа. Для достижения мира необходимо усилить санкционное и экономическое давление на страну-агрессора.

Видео дня

Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия должна прекратить войну, ведь Украина не стремится к её продолжению, и об этом известно международным партнерам.

"Мы не хотим этой войны и никогда не хотели. И все это знают, и партнеры это знают. И точно не хотим, чтобы Украина горела из-за врага, но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем: пора положить конец агрессии, пора положить конец этой войне", – заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что во время саммита G7 партнеры выразили убеждение, что Украина поддерживает завершение войны, тогда как Россия, по его мнению, уклоняется от прямых ответов по поводу прекращения огня и мирного урегулирования

Президент подчеркнул, что усиление давления на Россию должно быть комплексным. Это касается санкций, энергетических ограничений, воздействия на банковский сектор, оборонную промышленность и "теневой флот". По его словам, цель таких действий – заставить Россию утратить смысл продолжения войны и показать российскому обществу, что ответственность за нее несет руководство страны.

"Главное, чтобы народ России начал ощущать, что воюет один человек – Путин, а расплачиваются за все люди. И поэтому, на мой взгляд, нужно давить на Путина всем: украинцам, абсолютно всем европейцам, американцам, ну и русским", – добавил глава государства.

Также президент рассказал о подготовке к заседанию в формате "Рамштайн". Среди ключевых вопросов он назвал механизм PURL, укрепление противовоздушной обороны, поставки систем Patriot и антибаллистических ракет.

"Мы начали со вчерашней встречи с генеральным секретарем НАТО и министром обороны Германии. Прежде всего это вопрос PURL, вопрос ПВО, вопрос Patriot, вопрос антибаллистических ракет. 9, 10, 11, где-то примерно так, стран на сегодняшний день поддерживают новые пакеты PURL", – сообщил Зеленский.

Кроме того, внимание будет сосредоточено на создании европейской противоракетной системы. По словам президента, реализация этого проекта требует сотрудничества с партнерами, их компаниями и правительствами.

"Второй вопрос: это наша европейская противоракетная система. Вы знаете, что именноУкраина инициировала это направление – мы это инициировали, для этого нам нужна такая коалиционная работа с партнерами, с их компаниями... Сегодня у нас должно состояться очень важное мероприятие, в ходе которого немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, чтобы сделать первый шаг к будущей противоракетной системе", – рассказал глава государства.

Новость дополняется...