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$4 млрд новой помощи и рекордные взносы в PURL: Федоров подвел итоги "Рамштайна" для Украины

Дарья Дурова
Новости политики
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Министр обороны Украины Михаил Федоров провел в Брюсселе встречи с европейскими партнерами. 18 июня 2026 года
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18 июня состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По итогам встреч наша страна получит еще 4 млрд долларов на военную помощь, в частности на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, дроны и прочее.

Об итогах сообщил министр обороны Михаил Федоров. В Telegram он опубликовал видео с поездки, а также раскрыл некоторые детали.

Результаты 35-го "Рамштайна"

Глава Минобороны отметил, что друзья нашей страны пообещали пополнить инициативу PURL, и речь идет о рекордных взносах в рамках этой программы.

"Партнеры объявили о 4 млрд долларов новой помощи для Украины. Важно, что поддержка все больше концентрируется на тех направлениях, которые дают наилучший результат на поле боя. Наши ключевые приоритеты неизменные: программа PURL и укрепление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров", – заявил министр.

  • Ракеты для Patriot и защита неба

Украина сможет приобрести американское оружие еще на почти 1 млрд долларов. Закупки будут осуществляться через PURL, который обеспечивает нас критически важными зенитными ракетами для систем ПВО и ПРО Patriot.

Наибольшие вклады в это направление объявили Германия, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Дополнительно ФРГ направит 200 млн долларов на механизм JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет для Patriot.

  • Дальнобойная артиллерия

Союзники закупят для Украины артиллерийские боеприпасы повышенной дальности на сумму примерно 540 млн долларов. Значительные вклады пообещали сделать Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

  • Украинские дроны

В беспилотные системы украинского производства будет инвестировано более 1 млрд долларов. Великобритания профинансирует закупку 150 тыс. украинских дронов, Нидерланды крылатых ракет-дронов, а Норвегия поддержит закупку морских беспилотников для Сил обороны.

Федоров добавил, что партнеры также продолжают инвестировать в укрепление ПВО, средства РЭБ, боевые машины пехоты, учебные центры и другие критически важные возможности наших защитников.

Как писал OBOZ.UA:

– На заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе (Бельгия) Украина и Германия договорились о начале совместной работы над антибаллистическими технологиями, призванными усилить защиту от российских ракетных ударов. Первые результаты этого сотрудничества ожидаются уже к зиме, заявил президент Владимир Зеленский.

– Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина демонстрирует новые подходы к ведению войны, которые могут стать определяющими для армий будущего. Украинские военные не только эффективно сдерживают российские силы, но и заставляют партнеров переосмысливать собственные подходы к обороне и применению современных технологий.

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