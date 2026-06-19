$4 млрд новой помощи и рекордные взносы в PURL: Федоров подвел итоги "Рамштайна" для Украины
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18 июня состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По итогам встреч наша страна получит еще 4 млрд долларов на военную помощь, в частности на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, дроны и прочее.
Об итогах сообщил министр обороны Михаил Федоров. В Telegram он опубликовал видео с поездки, а также раскрыл некоторые детали.
Результаты 35-го "Рамштайна"
Глава Минобороны отметил, что друзья нашей страны пообещали пополнить инициативу PURL, и речь идет о рекордных взносах в рамках этой программы.
"Партнеры объявили о 4 млрд долларов новой помощи для Украины. Важно, что поддержка все больше концентрируется на тех направлениях, которые дают наилучший результат на поле боя. Наши ключевые приоритеты неизменные: программа PURL и укрепление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров", – заявил министр.
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Ракеты для Patriot и защита неба
Украина сможет приобрести американское оружие еще на почти 1 млрд долларов. Закупки будут осуществляться через PURL, который обеспечивает нас критически важными зенитными ракетами для систем ПВО и ПРО Patriot.
Наибольшие вклады в это направление объявили Германия, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Дополнительно ФРГ направит 200 млн долларов на механизм JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет для Patriot.
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Дальнобойная артиллерия
Союзники закупят для Украины артиллерийские боеприпасы повышенной дальности на сумму примерно 540 млн долларов. Значительные вклады пообещали сделать Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.
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Украинские дроны
В беспилотные системы украинского производства будет инвестировано более 1 млрд долларов. Великобритания профинансирует закупку 150 тыс. украинских дронов, Нидерланды – крылатых ракет-дронов, а Норвегия поддержит закупку морских беспилотников для Сил обороны.
Федоров добавил, что партнеры также продолжают инвестировать в укрепление ПВО, средства РЭБ, боевые машины пехоты, учебные центры и другие критически важные возможности наших защитников.
Как писал OBOZ.UA:
– На заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе (Бельгия) Украина и Германия договорились о начале совместной работы над антибаллистическими технологиями, призванными усилить защиту от российских ракетных ударов. Первые результаты этого сотрудничества ожидаются уже к зиме, заявил президент Владимир Зеленский.
– Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина демонстрирует новые подходы к ведению войны, которые могут стать определяющими для армий будущего. Украинские военные не только эффективно сдерживают российские силы, но и заставляют партнеров переосмысливать собственные подходы к обороне и применению современных технологий.
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