$4 млрд новой помощи и рекордные взносы в PURL: Федоров подвел итоги "Рамштайна" для Украины

18 июня состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По итогам встреч наша страна получит еще 4 млрд долларов на военную помощь, в частности на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, дроны и прочее.

Видео дня

Об итогах сообщил министр обороны Михаил Федоров. В Telegram он опубликовал видео с поездки, а также раскрыл некоторые детали.

Результаты 35-го "Рамштайна"

Глава Минобороны отметил, что друзья нашей страны пообещали пополнить инициативу PURL, и речь идет о рекордных взносах в рамках этой программы.

"Партнеры объявили о 4 млрд долларов новой помощи для Украины. Важно, что поддержка все больше концентрируется на тех направлениях, которые дают наилучший результат на поле боя. Наши ключевые приоритеты неизменные: программа PURL и укрепление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров", – заявил министр.

Ракеты для Patriot и защита неба

Украина сможет приобрести американское оружие еще на почти 1 млрд долларов. Закупки будут осуществляться через PURL, который обеспечивает нас критически важными зенитными ракетами для систем ПВО и ПРО Patriot.

Наибольшие вклады в это направление объявили Германия, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Дополнительно ФРГ направит 200 млн долларов на механизм JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет для Patriot.

Дальнобойная артиллерия

Союзники закупят для Украины артиллерийские боеприпасы повышенной дальности на сумму примерно 540 млн долларов. Значительные вклады пообещали сделать Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

Украинские дроны

В беспилотные системы украинского производства будет инвестировано более 1 млрд долларов. Великобритания профинансирует закупку 150 тыс. украинских дронов, Нидерланды – крылатых ракет-дронов, а Норвегия поддержит закупку морских беспилотников для Сил обороны.

Федоров добавил, что партнеры также продолжают инвестировать в укрепление ПВО, средства РЭБ, боевые машины пехоты, учебные центры и другие критически важные возможности наших защитников.

Как писал OBOZ.UA:

– На заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе (Бельгия) Украина и Германия договорились о начале совместной работы над антибаллистическими технологиями, призванными усилить защиту от российских ракетных ударов. Первые результаты этого сотрудничества ожидаются уже к зиме, заявил президент Владимир Зеленский.

– Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина демонстрирует новые подходы к ведению войны, которые могут стать определяющими для армий будущего. Украинские военные не только эффективно сдерживают российские силы, но и заставляют партнеров переосмысливать собственные подходы к обороне и применению современных технологий.

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