«Ситуация на поле боя меняется»: Рютте призвал союзников поддержать «новый импульс» на поле боя в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что инициатива на поле боя переходит на сторону Украины, и призвал союзников воспользоваться этим моментом для усиления поддержки Киева. Соответствующее заявление он сделал во время открытия 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Видео дня

Об этом Рютте сказал, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в формате"Рамштайн". Корреспондент "Укринформа", работавший на мероприятии, сообщает, что генеральный секретарь НАТО подчеркнул необходимость сохранять и наращивать поддержку Украины.

По его словам, "сейчас самое время нам поддержать этот импульс".

Новый импульс поддержки

Рютте заявил, что изменения на поле боя происходят в пользу Украины не случайно. Он связал это с действиями украинского руководства и длительной помощью международных партнеров.

"Инициатива на поле боя действительно смещается в пользу Украины. И это отчасти является результатом вашего впечатляющего лидерства, но также и – й длительной поддержки партнеров Украины", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Он также подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала свою способность не только получать помощь, но и вносить собственный вклад в укрепление безопасности союзников. По словам Рютте, украинский опыт может быть полезен и для других государств, сталкивающихся с подобными угрозами.

Главные приоритеты

Во время выступления генеральный секретарь НАТО призвал страны-партнеры сосредоточить новые пакеты помощи на трех ключевых направлениях. Речь идет о системах противовоздушной обороны, производстве и развитии украинских дронов, а также обеспечении дальнобойными боеприпасами.

"Я призываю вас всех обеспечить, чтобы ваши страны вносили вклад в соответствии с тремя главными приоритетами Украины: противовоздушная оборона, украинские дроны и дальнобойные боеприпасы. Перед вами – подробный пакет конкретных проектов", – заявил он.

Отдельно Рютте обратил внимание на программу PURL, в рамках которой союзники могут финансировать закупку американского вооружения для Украины. Он подчеркнул важность новых вкладов в эту инициативу и выразил убеждение, что среди партнеров формируется новый импульс для поддержки Киева.

"Я действительно чувствую, что здесь формируется новый импульс. И мы должны быть рядом с Украиной", – подытожил генеральный секретарь НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина на сегодняшний день демонстрирует преимущество на поле боя над войсками российских захватчиков. Оккупанты не только не в состоянии продвигаться вперед на территории Украины, но и отступают, теряя захваченные территории. Поэтому у Кремля нет смысла вступать в прямой военный конфликт с Альянсом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!