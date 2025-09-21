"Путин должен верить, что США не все равно": Зеленский – о важной неделе дипломатии, возвращении детей и давлении на Россию. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к напряженной неделе дипломатии, возвращении детей и давлении на Россию. По его словам, многое можно будет сделать, если партнеры будут "слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны".

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 21 сентября. Он подчеркнул, что на этой неделе состоится неделя Генеральной Ассамблеи ООН, десятки встреч с лидерами стран, в частности президентом США Дональдом Трампом.

"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – недели дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны. Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН – различные мероприятия, встречи. Уже в графике – почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи – уже завтра. Планируем также на неделе встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому поводу. Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия – без силы мир не будет царить", – отметил президент.

