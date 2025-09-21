"Россия должна почувствовать последствия": Зеленский назвал три условия, которые остановят агрессию России

Страна-агрессор Россия должна нести полную ответственность за собственные поступки и их последствия на украинской территории. Кремль могут остановить Вооруженные силы Украины, санкции и реальное давление.

Об этом в своем Telegram заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что наше государство продолжает ежедневно защищаться от российских атак.

"Россия должна чувствовать последствия того, что делает. Нужно достаточное противодействие, чтобы заставить ее к миру. Это можно сделать при наличии достаточной силы у нашей армии, нашей дальнобойности, благодаря сильным санкциям против России и сильному давлению", – говорится в сообщении.

Террор Украины продолжается

Украинский лидер подчеркнул, что российские обстрелы продолжаются. Только за эту неделю враг применил более 1500 дронов-камикадзе, более 1280 управляемых авиабомб и около 50 ракет различных типов. Во вражеском вооружении обнаружены тысячи иностранных деталей (более 132 тысяч комплектующих) из Европы, США, Китая, Японии и десятков других стран.

"Все эти технологии помогают создавать России оружие в больших масштабах. Все ради террора против наших людей. И если не останавливать Россию, это точно станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. Сильные санкции – инструмент, который поможет это остановить", – говорится в сообщении.

Партнеры Украины способны давить на Россию

Зеленский убежден, что для прекращения агрессии со стороны РФ стоит перекрыть все пути поставки и обхода санкций и оказывать давление на страны и отдельные компании, которые этому способствуют. Партнеры имеют соответствующие рычаги, которые могут защищать жизнь.

"Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам. Спасибо всем, кто уже помогает", – написал он.

Напомним, в ночь на 20 сентября российские оккупанты направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами, в результате вражеского террора есть жертва и десятки раненых.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 сентября россияне атаковали Хмельницкую область, попав по одной из общин области. В результате обстрела уничтожены и повреждены десятки частных домов. При ликвидации пожара в одном из них спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, есть пострадавшие.

