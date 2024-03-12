Прошли два года и семнадцать дней войны. Фронт стабилизировался и, думаю, надолго. Сегодня я слушал азербайджанского военного эксперта Агиля Рустамзаде (которого я высоко ценю) и он сказал, что худший момент войны для Украины - миновал. Во всяком случае, на обозримый период, то есть до лета-осени.

Он это объясняет тем, что российская армия истощилась и ей нужно накопить сил. И даже, скорее всего, после выборов - Путину придется провести мобилизацию. Без этого каких-то активных действий россияне вести больше не смогут.

В то же самое время, Украина наращивает производство дронов, а ее европейские партнеры также наращивают поставки оружия и боеприпасов. Например, скоро в Украину придут 800 тыс. снарядов по "Чешской инициативе". Плюс, вроде бы, согласована схема замещающих поставок Taurus из Германии в Великобританию, в обмен на поставки Storm Shadow в Украину. Есть масса других программ, короче дело помощи Украине живет, не смотря на тупик в Конгрессе США.

Если ситуация не изменится, то Украине нужно будет осознать, что теперь ее главный партнер и спонсор, это не США, а Германия. По факту (как теперь можно говорить: "в моменте") она уже им и является. И это необходимо отрефлексировать с точки зрения внешнеполитических приоритетов украинской политики.

Кстати, это нужно осознать и Кремлю. Ведь в его картине мира он воюет не с Украиной, а с Западом. И разговаривать о том, как закончить эту войну он хочет именно с Западом. Соответственно, теперь в путинском мозгу его визави это не США, а Германия. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Можете себе представить какой тектонический пласт пропагандистских клише вытащит Путин, перенацеливая свои медиа-пушки с Вашингтона на Берлин. Все эта галиматья про "Дедывоевали" и "Можемповторить", которые и до этого не снимались с повестки дня, теперь будет кричать из каждого утюга. Понятно также к каким слоям немецкого общества он будет апеллировать, с тем чтобы заставить правительство прекратить помощь Украине.

Украине следует перестать дергать бедолагу Шольца и требовать от него больше, чем он может. Своими криками вы можете так расшатать внутриполитическую ситуацию в Германии, что она вообще прекратит помощь.

Есть по меньшей мере две политические силы, которые против помощи Украине. Это AfD и Die Linke. И они на волне от всех этих визгов про "немецкие танки опять идут по полям Украины" могут получить себе дополнительные голоса, а это может плохо кончится, прежде всего, для Украины.

В Германии любые ассоциации с Третьим Рейхом, Второй мировой и т.д. имеют устойчивую негативную окраску. На подсознательном уровне. И это может оттолкнуть от поддержки Украины даже тех, кто сегодня ее еще поддерживает.

А у нас в этом году земельные выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. А там, как раз, позиции AfD очень сильны. И если правые популисты получат хороший результат на этих выборах, то к выборам в бундестаг в 2025 году они подойдут заметно нарастив свой политический капитал.

Можете не сомневаться, что Путин будет бить в эту болевую точку немцев. И если вы с другой стороны будете тянуть жилы и требовать от немцев еще сильнее залезать в эту войну, это может сорвать резьбу. Вот ей Богу. Я тут живу, и я такие вещи, как говорится, кожей чувствую.

Объективно Германия и так делает больше всех и больше, чем могла бы. Не обращайте внимания на риторику политиков. Уж какой боевой Макрон, а правда состоит в том, что Франция не попадает даже в десятку крупнейших поставщиков оружия Украине. Она, в списке спонсоров Украины, находится не только ниже Германии, Польши и Нидерландов, но даже ниже Чехии и Словакии. Да и любимица всех украинцев Великобритания стоит лишь на пятом месте, ниже, например, Дании.

Поэтому научитесь ценить ваших друзей по их делам, а не по болтовне их лидеров. Это в полной мере относится и к США во главе с "непрогибающимся" Байденом.

И вообще: научитесь отличать своих друзей от тех, кому вы безразличны или кто просто хочет на вас заработать. Это не так трудно.

Потому, что первые говорят вам правду, пусть даже неприятную, а вторые - пытаются лишь угадать ход ваших мыслей, чтобы вам понравиться.

И еще есть одна важная вещь, которую я не хочу упустить. Перефразируя Бенджамина Франклина я хочу вам сказать, что тот, кто ради своей территории готов пожертвовать своей демократией, не достойны ни демократии, ни территории. Если вы, вернув захваченные Путиным земли, потеряете к этому моменту свою демократию, нужна ли вам будет такая Украина? Подумайте об этом. Крепко подумайте.

Слава Украине!🇺🇦

Запланированное на сегодня наступление израильской армии на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа, отложено на период священного месяца Рамадан. Израильские политики ограничились пока заявлениями о полной решимости и непреклонности. А непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников опять возобновились. Может это и к лучшему. Такие дела.

I❤️🇮🇱