'Проверенный друг': как в ЕС оценили избрание Мерца канцлером Германии

6 мая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц со второй попытки был избран новым канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 325 депутатов Бундестага, что превышает необходимые 316 голосов.

Видео дня

Руководство ЕС на собственных страницах соцсети Х отреагировало на новое назначение Мерца и поздравило политика. В частности, президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ожидает совместной работы с Мерцом ради сильной Европы.

"Искренне поздравляю Вас, уважаемый Фридрих Мерц, с назначением на должность Федерального канцлера Германии. Поздравляю! Я с нетерпением жду нашей совместной работы над амбициозной общей европейской повесткой дня. Я очень надеюсь на наше сотрудничество ради сильной Европы!" – говорится в сообщении Кошты.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отреагировала на это событие и поздравила Мерца с избранием на должность канцлера.

"Поздравляю Вас с избранием. С Вами к Канцлерству переходит проверенный друг и эксперт по вопросам Европы. Мы будем работать вместе ради сильной и более конкурентоспособной Европы. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Вами!" – написала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Украинский лидер убежден, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Городской голова столицы Украины выразил надежду на поддержку нового канцлера ФРГ интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!