"Проверенный друг": как в ЕС оценили избрание Мерца канцлером Германии
6 мая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц со второй попытки был избран новым канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 325 депутатов Бундестага, что превышает необходимые 316 голосов.
Руководство ЕС на собственных страницах соцсети Х отреагировало на новое назначение Мерца и поздравило политика. В частности, президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ожидает совместной работы с Мерцом ради сильной Европы.
"Искренне поздравляю Вас, уважаемый Фридрих Мерц, с назначением на должность Федерального канцлера Германии. Поздравляю! Я с нетерпением жду нашей совместной работы над амбициозной общей европейской повесткой дня. Я очень надеюсь на наше сотрудничество ради сильной Европы!" – говорится в сообщении Кошты.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отреагировала на это событие и поздравила Мерца с избранием на должность канцлера.
"Поздравляю Вас с избранием. С Вами к Канцлерству переходит проверенный друг и эксперт по вопросам Европы. Мы будем работать вместе ради сильной и более конкурентоспособной Европы. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Вами!" – написала она.
Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Украинский лидер убежден, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.
Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Городской голова столицы Украины выразил надежду на поддержку нового канцлера ФРГ интеграции Украины в ЕС и НАТО.
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