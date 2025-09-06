Прощаем и просим прощения: вице-спикер Кондратюк озвучила формулу, которая должна вернуть Украину и Польшу на путь взаимопонимания и примирения

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с Маршалком Сената Польши Малгожатой Кидава-Блонской, украинскими и польскими парламентариям, чиновниками, дипломатами, общественными деятелями, историками – приняли участие в церемонии перезахоронения 42 останков, эксгумированных на территории бывшего села Пужники (Тернопольская область).

Представители Украины и Польши собрались, чтобы почтить память и достойно провести в последний путь жертв трагических событий украино-польского противостояния времен Второй мировой войны.

"Украина пошла навстречу Польше и позволила эксгумационные работы в Пужниках и других местностях, даже в очень тяжелых условиях российской агрессии и террора против гражданского населения. Украина пошла навстречу Польше – не ради политики, а из гуманистических и христианских соображений", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Она акцентировала, что Волынская трагедия – общая боль и трагедия обоих народов Украины и Польши, ау этом противостоянии пострадали, как украинцы, так и поляки.

"Прощаем и просим прощения – именно эта формула, которую всегда отстаивали президенты Украины и Польши, должна вернуть нас на путь взаимопонимания и примирения", – убеждена Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что жертвы Волынской трагедии с обеих сторон заслуживают установления имен, на достойное захоронение и память. Их семьи с обеих сторон имеют право знать правду и посещать места упокоения родных – как в Украине, так и в Польше.

"Мы все склоняем головы перед памятью украинских и польских жертв Волынской трагедии, решительно осуждаем совершенные против украинцев и поляков преступления и осуждаем тех, кто их совершал!", – заявила Елена Кондратюк.

По ее словам, на 30 сентября планируется проведение первых за много лет поисково-эксгумационных работ на месте украинских захоронений в с. Юречково вблизи Перемышля на территории Польши. "Я приветствую этот встречный шаг польской стороны", – отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер отметила важность того, что поисково-эксгумационные работы происходят совместно и согласно законодательству Украины и Польши.

"Это положительный результат конструктивного диалога украинско-польской Рабочей группы Министерств культуры двух государств. Эта совместная работа должна продолжаться и в дальнейшем. Благодарна также всем приобщенным экспертам и представителям общественных организаций Украины и Польши", – сказала Елена Кондратюк.

По убеждению вице-спикера, оценку Волынской трагедии должны давать историки, на профессиональном научном уровне, на основе конструктивного диалога.

"Мы к этому готовы! Именно поэтому поддерживаю и призываю к возобновлению работы совместного Форума историков Украины и Польши. Предлагаю уже в ближайшее время провести совместную встречу руководителей Институтов национальной памяти обоих государств", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер также отметила, что Украина как государство, сделала очень много для примирения и достойного чествования памяти поляков, погибших в разные периоды 20 века.

"На уровне всех президентов и правительств всегда звучали слова прощения. Наши интеллектуальные сообщества писали открытые взаимные письма о прощении за исторические обиды. Как это было в 2016 году", – напомнила Елена Кондратюк.

Недавно, по ее словам, в Сейме Польши состоялось еще одно историческое событие – первый совместный Молитвенный завтрак, как площадка для диалога политиков и религиозных организаций Украины и Польши.

"Это напоминает нам, что больше всего нас объединяют христианские ценности и человечность."Не существует справедливости без прощения, а сотрудничества – без взаимной откровенности!", – говорил Папа Римский Иоанн Павел II, призывая к историческому примирению и объединению украинцев и поляков", – подчеркнула Елена Кондратюк.

По ее убеждению, лучшее общее будущее Украины и Польши – это мир, безопасность и сотрудничество в большой европейской семье "без политизации трагедий, старых обид – в духе примиренной памяти".

В мероприятии также приняли участие и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная, заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, министр культуры и национального наследия Польши Марта Ценьковская, председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль, министр в канцелярии президента Польши МацинПшидач, депутат Европарламента Михал Дворчик и другие.