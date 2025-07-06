Пророссийский политик Додон признал переговоры о союзе против Европы: какие планы у друга Путина

Накануне парламентских выборов в Молдове проходят переговоры о формировании политического блока на левом фланге. В них, в частности, участвует лидер молдавских социалистов и друг российского диктатора Путина Игорь Додон.

Видео дня

Политик уже публично признал, что ведет переговоры о создании единого блока. Новое объединение должно стать альтернативой проевропейским силам. Об этом Додон рассказал в видео, которое было опубликовано в его Facebook.

По его словам, вероятнее всего, что до конца июля будет объявлено о результатах переговоров о создании блока левых сил, который на выборах будет противостоять проевропейским партиям.

"Мы ведем переговоры, серьезные переговоры о создании такого блока на левом фланге. Я могу это подтвердить", – заявил Додон.

Название такого блока, по его словам, пока не разглашается. Как и то, из кого он будет сформирован.

Додон пояснил, что сейчас проводят опросы и фокус-группы для того, чтобы понять, какое название лучше подойдет.

Кто такой Игорь Додон

Политик считается близким к России, в то время, как президент Молдовы Майя Санду, наоборот, имеет проевропейский вектор.

Ранее бывший президент Молдовы (2016–2020 годы) Игорь Додон усомнился, являются ли Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области украинскими. Мол, "по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война" Российской Федерации против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2020 года Игорь Додон пытался пройти на второй срок на выборах президента Молдовы. Однако он набрал 42,25% голосов и проиграл Майе Санду, за которую проголосовало 57,75% избирателей.

Напомним, что прокуратура Молдовы требует приговорить пророссийского лидера Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы. Ее обвиняют в получении незаконного финансирования для бывшей партии "Шор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!