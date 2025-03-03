"Нам нужен настоящий мир и как можно быстрее": Зеленский анонсировал "другие шаги" с Европой и США

Украине нужен настоящий мир и скорейшее окончание войны с Россией. Именно поэтому необходимы другие шаги с Европой и Соединенными Штатами Америки.

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Об этом президент Владимир Зеленский написал в соцсети Х. В частности он добавил, что Украина продолжает работу с партнерами.

"Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украине нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего

"Ведь война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность", – добавил Зеленский.

Президент добавил, что его команда работает вместе с Америкой и европейскими партнерами.

"Мы очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее", – резюмировал свое сообщение Владимир Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Зеленского о мирном соглашении между Украиной и Россией. Он назвал ее "худшей, которую можно было сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам визитов в Великобританию и США Зеленский заявил, что Европа продемонстрировала четкую позицию по поддержке Украины и показала, что может быть единой и готовой к сотрудничеству. По его словам, Украина и Европа едины в основном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности.

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