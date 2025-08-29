'Происходят два параллельных процесса': Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Но, по его словам, ситуация вокруг этого вопроса остается противоречивой.

Видео дня

Об этом глава государства заявил в пятницу, 29 августа. По словам главы государства, сейчас можно наблюдать два параллельных процесса.

С одной стороны, Россия анализирует варианты того, каким образом может состояться такая встреча. С другой — делает все возможное, чтобы она на самом деле не состоялась.

"Я думаю, что происходит два параллельных процесса. Они думают, каким образом эта встреча возможна, но будут делать все, чтобы это не произошло... Но если так будут складываться пазлы...., то им нужно быть готовыми", - сказал он.

Дополняется....