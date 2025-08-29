Очевидно, встречи Зеленского с Путиным не состоится, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц 28 августа во французском Безансоне сказал, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоится. Он выступил перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и прямо отметил, что перспектива переговоров между двумя лидерами отсутствует.

Об этом сообщила российская редакция Deutsche Welle в своем Telegram-канале. Мерц уточнил, что правительства Германии и Франции обсудят ситуацию в Украине, принимая во внимание тот факт, что "встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не состоится".

Перспективы диалога

В контексте выступления Мерц также напомнил о предыдущих дипломатических усилиях. На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая, по словам немецкого канцлера, не изменила общей картины.

Заявление Мерца фактически подтвердило скепсис западных столиц относительно возможности прямого разговора Киева и Москвы. По словам канцлера, Берлин и Париж сосредоточатся на поддержке Украины и координации позиций в рамках ЕС и НАТО.

Как прекратить войну

Недавно в Кишиневе, канцлер Фридрих Мерц высказался о ситуации в Украине и заверил, что полномасштабную войну, развязанную Россией, необходимо прекратить, но нельзя делать это любой ценой. Капитуляция Украины лишь даст кремлевскому диктатору Путину время на подготовку нового нападения.

"Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция только выиграет время для России, а Путин воспользуется им для подготовки к следующей войне", – предупредил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Европейский Союз и, в частности, Германия еще никогда не прилагали "больших дипломатических усилий, чем за последние три недели" для прекращения войны в Украине. Однако глава немецкого правительства предостерег, что ожидание мира требует терпения.

