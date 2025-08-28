Эрдоган поговорил с Зеленским: Турция готова способствовать диалогу с РФ на уровне лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 28 августа, провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, обсудили дипломатические шаги по завершению войны и гарантии безопасности для украинского государства.

Деталями беседы Зеленский поделился в официальном Telegram-канале, о ее содержании также информировала пресс-служба президента Турции в соцсети X.

"Говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции", – написал Зеленский.

Переговоры лидеров – "единственный действенный формат"

Он добавил, что обменялся с Эрдоганом мнениями относительно актуальной ситуации и обсудил следующие дипломатические шаги.

"Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну", – заявил президент.

Зеленский указал, что россияне ночью применили против Украины более 30 ракет и около 600 дронов. Погибло 19 человек, среди которых четверо – дети.

Десятки пострадавших в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Россия нанесла удары по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству ЕС, Британскому Совету и по жилым массивам.

"Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление – санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", – заявил президент Украины.

По его словам, во время разговора с турецким лидером "много говорили о гарантиях безопасности".

"Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", – рассказал Зеленский.

Он добавил: Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу министра обороны Турции, чтобы понять, как именно Анкара может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море.

"Справедливое завершение войны возможно"

В пресс-службе президента Турция в свою очередь проинформировали, что лидеры обсудили двусторонние отношения, "мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы".

Эрдоган заявил, что Турция "внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне", продолжает свои усилия по завершению войны устойчивым миром и будет продолжать делать вклад в безопасность Украины после установления мира.

По его словам, справедливое решение войны возможно и переговоры между Москвой и Киевом "должны быть усилены и продолжены".

Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру, а также поздравил Украину с Днем независимости, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в вечернем обращении 28 августа Зеленский заявил, что массированный удар России по Киеву четко демонстрирует, что цели страны-агрессора не изменились – она хочет воевать и убивать. Глава государства добавил, что нынешняя вражеская атака стала одной из крупнейших.

