"На столе лежит предложение о мире": Уиткофф оценил, настроен ли Путин на окончание войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание закончить агрессивную войну против Украины. В этом он уверял президента США Дональда Трампа во время встречи на Аляске.

Такое заявление сделал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в эфире Fox News. Он добавил, что Вашингтон верит в обещание Путина и заверил, что диктатор "прилагает искренние усилия".

Что сказал Уиткофф о Путине

Ведущий прореспубликанского телеканала Fox News спросил у спецпредставителя Трампа, говорил ли Путин в ходе саммита на Аляске о том, что стремится завершить войну и хочет мира. Уиткофф ответил утвердительно.

"Безусловно. На столе лежит предложение о мире. Он, безусловно, сказал это и, надеемся, он придерживается этого заявления", – заявил Уиткофф.

На это ведущий напомнил, что администрацию Трампа критикуют за то, что "Путин просто играет" с президентом США.

"Как вы на это реагируете?" – поинтересовался журналист.

В ответ Уиткофф принялся рассказывать об "искренности" Путина.

"Я думаю, что он приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите в Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент решительно настроен положить ему конец", – ответил спецпредставитель президента США.

Уиткофф убежден, что мирное соглашение можно заключить только на переговорах, где Путин будет присутствовать лично – и пересказал подхалимское заявление российского диктатора.

"Президент Путин во время саммита на Аляске фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы президент (Трамп. – Ред.) был на посту", – добавил также спецпредставитель Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях у Путина нашли новую отговорку, почему не хотят встречи с Зеленским. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, кроме "нелегитимности" президента Украины российскому диктатору согласиться на такую встречу "мешает" Запад.

В Кремле требование европейских лидеров провести встречу Украины и России на высшем уровне пытаются выдать за попытки ее сорвать.

