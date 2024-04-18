Прошли два года и пятьдесят четыре дня войны. Ситуация на фронте откровенно плохая. И если карта выглядит еще более-менее приемлемо, то сводки с передовой, как говориться, оставляют желать…

Хотя вчера ВСУ обстреляли российский военный аэродром в Джанкое. Пишут, атаковали с помощью ATACMS и Storm Shadow. Судя по выложенным в сеть видео - попали хорошо. Горело все знатно. Так что не все так мрачно.

Хотя в в то же время россияне обстреляли Чернигов. Попали в мирных жителей. 17 убитых и 78 раненых. Били по густонаселенному району, находящемуся неподалеку от центра. Использовали крылатые ракеты "Искандер". Твари.

Но! Есть и хорошие новости. 20 апреля (в субботу) будет Палата представителей Конгресса США будет голосовать за закон о помощи Украине. Я ознакомился с проектом этого закона (тем самым, про который говорил спикер Джонсон и который уже разослали конгрессменам). Коротко он выглядит вот так:

Черновик выглядит примерно так (основные момент):

Законопроект обязывает президента США передать Украине ATACMS дальнего радиуса действия (тип не указан) как можно скорее после его вступления в силу. Президент способен отложить передачу, если передача ATACMS, по его мнению, нанесет ущерб интересам национальной безопасности США.

Всего будет выделено 61 млрд. долларов из которых 23,2 млрд. долларов пойдут на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине. Из них:

11,3 миллиарда долларов на текущие военные операции США в регионе.

13,8 миллиардов долларов на закупку новейших систем вооружения, товаров и услуг оборонного назначения.

26 миллионов долларов на постоянный надзор и подотчетность за помощь и оборудование, предоставленные Украине.

$7,8 млрд долларов прямой финансовой помощи в виде кредита Украине. После 15 ноября 2024 года президент сможет списать до половины суммы долга после представления соответствующего обоснования Конгрессу.

Законопроект требует от Пентагона/Госдепартамента предоставить четкую стратегию США по Украине в течение 45 дней.

По-моему, неплохо, а?

Я дико извиняюсь, но я только что приехал домой. Стыдно признаться, но у меня сегодня праздник: я был на футболе. Бавария в четвертьфинале в ответном матче (первый закончился вничью 2:2) обыграла 1:0 лондонский Арсенал и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов. Ура!

Поэтому сегодня коротко. Ждем субботы. Тогда-то все и решиться.

И, конечно, Слава Украине!