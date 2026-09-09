"Продемонстрировал истинные намерения России": Сибига отреагировал на заявление помощника Путина Ушакова

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о необходимости прекращения американской помощи Украине. Сибига заявил, что Ушаков фактически продемонстрировал истинные намерения Кремля – вместо реальной дипломатии продолжать войну.

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Об этом Андрей Сибига написал в социальной сети X. Он подчеркнул, что для пресечения российских "иллюзий" и возвращения Москвы за стол переговоров необходимо усилить давление, а не ослаблять поддержку Украины.

Москва хочет продолжать войну

Сибига отреагировал на слова Ушакова, что Соединенные Штаты могли бы ускорить окончание войны, если бы прекратили прямую помощь Украине.

"На самом деле он обнажил истинные намерения России: вместо настоящей дипломатии Москва хочет продолжать войну без перерыва", — заявил глава украинского МИД.

Он также резко раскритиковал российскую политическую элиту, заявив, что она живет в "параллельном мире" вместе с Путиным.

По словам Сибиги, российское руководство готово и в дальнейшем использовать сотни тысяч собственных военных в качестве "пушечного мяса" и доводить экономику страны до стремительного падения вместо того, чтобы прекратить войну, которую Россия не способна выиграть.

Украина призывает усилить давление на Россию

Сибига подчеркнул, что результативным подходом к завершению войны должно быть не сокращение поддержки Украины, а усиление давления на Россию.

"Только более сильное давление может излечить российские иллюзии и наконец заставить их сесть за стол переговоров", — отметил министр.

По его словам, требование Кремля о прекращении американской помощи Украине свидетельствует о том, что Москва заинтересована не в дипломатическом урегулировании, а в ослаблении украинской стороны.

Что предшествовало

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты могут способствовать скорейшему прекращению боевых действий, если полностью прекратят прямую поддержку Украины. Это заявление прозвучало после телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа.

По словам Ушакова, в ходе переговоров российская сторона говорила о возможных шагах Вашингтона, которые могли бы способствовать скорейшему прекращению боевых действий. Среди них представитель Кремля назвал именно прекращение прямой помощи Украине.

В то же время Ушаков заявил, что при президентстве Трампа объемы американской военной помощи Киеву уже "заметно снизились". По его мнению, для скорейшего завершения войны Вашингтон мог бы полностью прекратить поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, у Путина сделали очередное циничное заявление о трехсторонних переговорах с Украиной и США. В Кремле заявили о возможном возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Помощник Путина Ушаков утверждает, что контакты с украинской стороной якобы продолжаются.

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