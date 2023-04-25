'Прочь от Москвы': Порошенко в годовщину закона о языке подчеркнул, что реванша неполноценности не будет

Петр Порошенко в годовщину принятия закона о языке подчеркнул, что решение о принятии такого документа было стратегическим. Теперь стало очевидно, что украинский язык является основой идентичности нашего народа.

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Украинцы сделали свой выбор, и 4 года назад он был закреплен законодательно. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Язык – это ДНК нации, он определяет его. Украинцы свой выбор сделали. И ровно 4 года назад мы защитили этот выбор, закрепили законодательно и реализовали", – напомнил пятый президент.

"25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите украинского языка. Хотя тогда на нас и вылили кучу грязи, теперь каждый украинец может гордиться этим дальновидным решением, плоды которого мы видим сейчас. Кому-то нужно было доказательство, что язык нужно защищать и лелеять?" Посмотрите, как россияне пытают, насилуют и убивают за украинский язык. Так же как они это делали веками", – написал Порошенко.

"Кому-то нужно было объяснять, что этот закон – это решение на десятилетия и века вперед? Посмотрите, как изменился языковой ландшафт страны, сколько людей уже переходит на украинский. Кому-то до сих пор не понятно, зачем это все было? Тогда спросите наших воинов на фронте , чего стоит наша идентичность и самостоятельность. В языке, в государственности, в вере. Во всем", – подчеркнул Порошенко.

"Реванша неполноценности не будет. Работаем дальше. Прочь от Москвы!" – резюмировал Петр Порошенко.