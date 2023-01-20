Ситуация в оркостане становится всё более уникальной: даже не припомню, когда и где ещё в мире на таком официальном уровне были сомнения в том, а настоящим ли является действующий высший руководитель огромной страны — в контексте не только легитимности, но и вообще типа "тот ли он, за кого себя выдаёт?"

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Президент Украины совершенно официально усомнился, жив ли настоящий путин и является ли таковым то, что регулярно появляется в качестве него на экранах с применением спецэффектов. Был даже употреблён достаточно специальный термин "хромакей", означающий совмещение техническими средствами отдельно снятых изображений, их наложение друг на друга.

Так, помню, меня самого очень давно снимали на ТВ, когда я оказывался внутри кадра из популярного тогда фильма и как бы находился среди его героев, тогда это ещё назвалось "рир".

Но когда о таких вещах говорится как о замене подлинного изображения первого лица гигантского уёб*я, когда официально идёт речь вообще о подмене главы воюющей многомиллионной ядерной страны, это немножко посерьёзнее, чем просто телеэффекты для прогноза погоды.

Разделяю озабоченность: а кто же там тогда всё решает? У кого КНОПКА? Не просто чьё говно находится в одном секретном чемодане, а кто распоряжается ядерной кнопкой в чемодане другом? И не путаются ли эти чемоданы в суматохе с их двойниками-тройниками хозяевами?

И есть ли среди них хозяин основной, главный?

С кем же, в таком случае, предлагают вести переговоры всевозможные сторонники высокой дипломатии?

Причём все эти вопросы возникают к тому же на фоне постоянной смены и военных целей, и стратегических планов, и кадровых приоритетов, постоянная чехарда которых стала обыденной непредсказуемостью.

Кто олицетворяет в москве центр принятия решений — реального принятия, а не их озвучки?

Ведь даже на международных встречах вместо настоящего пуйла прыгают или переминаются, говоря при этом всяческие тексты, разнообразные дублёры!

Проблема не только в том, кого убивать, если что. В конце концов — их всех. Но кто у них таки РЕШАЕТ? Кто всё решает в авторитарно-тоталитарной держимордской стране, где всё решает один человек?

Видимо, эта тема в такой постановке, раз уж официально озвучилась, должна педалироваться постоянно. Во всех цивилизованных странах. Мы бы, мол, с кем-то, дескать, может, и контактировали бы, но где гарантия, что это настоящий директор мордора, если он вообще ещё есть?

Это должно стать проблемой в первую очередь россии. Там должны понимать, что ни санкции, ни давление, ни изоляция не будут сняты, а никакие переговоры не начнутся, пока страну формально возглавляет путин, ибо он есть тот, кого, вероятно, нет на самом деле и с кем персонально связано такое доведённое до абсурда сомнение в подлинности.

Именно в рф должны сами возжелать его сменить, после чего решение всех задач значительно облегчится, перейдя в реальную плоскость. В оркостане сами должны быть первыми заинтересованы в смене того, кто, по всеобщему мнению, является ненастоящим, ибо это есть нарушение устоев всего, включая личное выживание каждого.

Но для этого все мировые руководители должны сомнение в настоящести пуйла постоянно демонстрировать, акцентируя на нём во всех возможных месседжах.

Руководство московии должно стабильно и по возможности всюду именоваться вещающей именем президента кликой (сокращённо — вип-кликой), чтобы срочность замены первого лица россии стала в этой самой россии очевидной.

Поскольку [почти] всё упирается в одно лицо, по факту самого существования этого лица и должен быть нанесён мощный коллективный удар.

И пусть его меняют на кого угодно. Хоть на патрушева, хоть на пригожина. Ни у кого из них никаких идей нет, как нет их и у пуйла, но никому из них ещё и лично не нужна война, в отличие от [эфемерного] путина, а потому с каждым из них можно говорить и договариваться.

Никакого путина у вас нет: ни плохого, ни хорошего — в этом должно заключаться послание цивилизованного мира ёбн*той россии, и пусть там эту проблему сами решают, меняя того, кого нет, на того, кто будет, а уж с тем потом разные страны и станут разговаривать.

Каждый, кто называет себя путиным, должен быть помножен на совершенно абсолютный нуль, и пусть в мордоре этим тоже активно занимаются — к своей же явной пользе. Но для такого умножения Цивилизация должна давить грамотным игнором.