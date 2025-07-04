'Придет время': депутат Госдумы РФ размечтался о нападении на Польшу. Видео

В стране-агрессоре России в очередной раз взялись угрожать нападением на страны НАТО и Европейского Союза. На этот раз о нападении на Польшу размечтался депутат российской Думы и известный пропагандист Андрей Гурулев.

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В эфире одного из российских пропагандистских каналов он выдал, что Польшу не спасет то, что она укрепляет границу с Беларусью и РФ. Гурулев пригрозил, что "придет время" и Польша "получит по башке", не смотря на мины и фортификационные сооружения на границе.

"Я только что приехал с Бреста, был там на памятных мероприятиях... Я вам так скажу: я пообщался, не буду говорить с кем и почему, поляки на сегодняшний день очень сильно укрепляют границу. И предельно понятно почему. Они же нагадили.. И если они нагадили, то они должны по башке получить? Они же прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины не ставили вдоль границы, но придет время, и я в этом больше чем уверен, и они получат по башке", – заявил россиянин.

На циничное заявление депутата Госдумы РФ обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин регулярно утверждает, что не собирается атаковать страны НАТО. Однако, все его политики и пропагандисты открыто говорят, что РФ собирается атаковать Польшу и страны Балтии.

"Так же было и с Украиной", – отметил Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атаками.

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