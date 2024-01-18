"Поставил на место" — это русское выражение. Мне больше нравится украинское — "ударил по носу". Так что другой вариант заголовка — "Трампа і Китай в Давосі щиро вдарили по носі".

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Трампу Зеленский посоветовал сначала думать, а потом говорить — так он процитировал своего отца (который, впрочем, тоже, моложе Трампа) и правильно сделал, ибо Трамп опять рассказывал, как он быстро закончит войну.

Относительно КНР Зеленский чётко дал понять, что встречаться с китайским премьером — не его уровень, ибо в Китае всё решает Си, так что смысл для него имеет только встреча с Главным китайцем, а не любым. Тоже поддерживаю.

Украина — равная среди равных, и именно так нужно себя вести руководителю нашей страны. Мы не нищие, мы защищаем Цивилизацию — и отношение к нам должно быть соответствующим. Уважают лишь тех, кто уважает себя сам.

Кто нас будет обижать высокомерием, тот по лицу и получит — и должен это знать наперёд. Кто не хочет нас уважать — тому же и хуже. Украина не на паперти. Мы ничего никому не должны.