Блог | Александр Кирш: Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем

Под звуки воздушной тревоги Джо Байден как бы сказал пуйлу: Я тебя не боюсь! Тревога вообще не произвела на американского Президента ну никакого впечатления: он спокойно сохранял полное хладнокровие.

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Я сейчас не буду ныть об F-16, Томагавках и противокинжальных средствах ПВО. Ко всему этому мы ещё обязательно вернёмся, но сегодня — о другом. О смелости. О мужестве. Об отважности. Вопреки всем, кто судачил, что забоится и не рискнёт. Он это сделал!

Это чёткий месседж начальнику орды: Даже если ты, говно, и могло бы своим дрянным оружием в меня попасть — НЕ ПОСМЕЕШЬ, скотина!

Это не просто стало важнейшим знаком непоколебимой поддержки Украины Америкой. Это — сигнал миру: блефун сам боится, все его разговоры об ударах по центрам принятия решений в Вашингтоне и Лондоне, как и его ядерный шантаж, — чистейший блеф! Вот, я сам приехал в зону поражения! И шо?! Именно так Байден и сказал:

И ШО???!!!

Кстати, Лондон — в лице бесстрашных Джонсона и Сунака — в военном Киеве бывал тоже.

Запад настолько же сильней мордора, насколько его героические лидеры отважнее сцыкливого пуйла.

Пусть для Байдена это в определённой степени был и предвыборный жест. Но то, что жест оказался именно таким, однозначно — лучше всех соцопросов — показывает: американцы — за Украину. Иначе в предвыборный год такого бы не произошло. Но в любом случае Поступок Президента был героическим.

Спасибо Вам, Дедуля! Вы в свои 80 гораздо отважнее многочисленной слюнявой евромолодёжи! Вместе — победим!

Долгих лет Президенту Соединённых Штатов! И — слава Украине!