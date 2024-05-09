Министр развития Германии прибыла с визитом в Киев. Фото

В Киев утром 9 мая приехала федеральный министр развития и экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце. Представительница Социал-демократической партии Германии прибыла в украинскую столицу на поезде УЗ.

Об необъявленном ранее визите проинформировала в Twitter (X) пресс-служба немецкого минразвития. Tagesschau передает, что среди тем киевских переговоров Шульце будут, среди прочего, расширение украинской энергосистемы с помощью Германии и подготовка квалифицированных специалистов.

Министр посетила Украину, "чтобы заверить страну, которая сильно пострадала от российской агрессивной войны, в дальнейшей поддержке восстановления", отметили журналисты.

Политик в рамках поездки примет участие в Международном саммите городов и регионов (он проходит в Киеве 8-9 мая).

Визит также служит подготовкой к крупной конференции по восстановлению в Берлине 11 и 12 июня. Ожидается, что участников будет около 1500, включая глав государств и правительств.

"Люди здесь восстанавливают свою страну каждый день, они не сдаются. Очень важно, чтобы была не только поддержка вооружений, но и поддержка гражданского развития... Врачи и электрики такие же важные, как и танки", – сказала Шульце.

Как писал OBOZ.UA, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с тем, что доходы от замороженных российских средств в Европейском Союзе можно использовать в будущем для помощи Украине.

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