Президент Болгарии Радев обвинил Украину в 'настаивании на войне' и получил ответ

Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в том, что она якобы "настаивает на ведении войны" против России, а за все якобы платит Европа. В правительстве страны заявили, что Радев повторяет российские заявления, которые не имеют ничего общего с позицией ЕС и НАТО. Болгарскому лидеру ответили также в посольстве Украины.

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Скандальное заявление Радев, который с начала вторжения РФ отстаивает позиции, лояльные Кремлю, озвучил в пятницу, 15 июля, в ходе общения с журналистами. "Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но счета платит вся Европа", – выдал он.

Радев также заявил, что европейские лидеры якобы "неистово пытаются убедить нас, что, направляя военную помощь, они, напротив, повышают нашу безопасность".

"Этот конфликт усугубляется, жертв становится все больше", – заявил президент Болгарии.

На его слова отреагировали в правительстве страны.

"РФ является наиболее значимой и прямой угрозой для безопасности стран-членов Североатлантического договора, а также для мира и стабильности в евроатлантическом регионе. Мой вопрос заключается в том, когда у нашего президента было свое мнение – когда он подписывал эти цитаты, или когда сегодня он повторяет некоторые российские заявления, не имеющие ничего общего с тем, что члены ЕС и НАТО представляют как позицию", – сказал премьер Болгарии Николай Денков.

Он добавил, что национальный интерес Болгарии заключается в прекращении войны, чтобы Москва вывела свои войска из Украины и Украина стала членом НАТО, а София "наращивала свою обороноспособность в полном соответствии с региональными планами, принятыми НАТО в Вильнюсе".

Посольство Украины в Болгарии также отвергло слова Радева. Там подчеркнули, что Украина стремится к миру и прилагает для этого все усилия.

"Обвинение Украины, подвергшейся вероломному нападению северного соседа, в продолжающейся войне – один из самых распространенных тезисов поддержки российской пропаганды и гибридной войны в Европе", – говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что военная помощь Украине не ведет к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот, позволяет спасти больше жизней мирных украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером и президентом Болгарии в Софии. Темами переговоров стали оборонное сотрудничество, а также украинская формула мира.

– Во время визита Зеленского в Болгарию на его кортеж напал неадекватный священнослужитель.

– Болгария, член НАТО и ЕС, уже дважды отправляла военную помощь Украине. Решение о втором пакете было принято в конце июня. В него вошли сотня единиц бронированной техники из арсенала болгарских силовиков.

– Болгария присоединилась к закупке боеприпасов, которая предусматривает наращивание собственных запасов 155-мм снарядов в странах ЕС, а также передачу их Украине в ускоренном порядке.

– Радев при всем этом ранее отличился тем, что заявлял о "российском" Крыме и призывал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета" в отношении войны в Украине. Он часто использует слово "конфликт" вместо "война", выступает против предоставления оружия Киеву и санкций против РФ. Он также призывает к переговорам между Киевом и Москвой. Зеленский во время визита в Софию ответил Радеву, что у войны нет мирного решения, поскольку Россия отказывается выводить свои войска.

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