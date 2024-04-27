'Прежде всего – безопасность': министр МВД в Черкассах и Чернигове встретился с руководителями ОВА

Министр МВД Игорь Клименко посетил Черкассы и Чернигов, где встретился с руководителями областных военных администраций и органов системы МВД. Обсуждали вопросы безопасности, написал он в Телеграмме.

"Прежде всего – безопасность. Безопасность на улицах населенных пунктов, в учебных заведениях, противодействие мошенничествам, поддержка семей пострадавших полицейских и спасателей", – отметил министр.

Обсуждалось взаимодействие при ликвидации последствий вражеских обстрелов и помощь населению.

"Алгоритмы работы отработаны четко. Подразделения обеспечены всем необходимым, дополнительные потребности тоже учтены", – написал Клименко.

Кроме того, министр посетил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, где также дислоцируется Национальный университет гражданской защиты, релоцированный из Харькова.

"Работы еще много, но важно, что процессы осовременивания образовательных программ и практической подготовки уже продолжаются. Путь перемен непростой, но необходимый", – подчеркнул министр МВД.