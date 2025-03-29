Преследовал майдановцев и судился с ОГП: кто такой следователь ДБР Яблонский, желающий повесить на Порошенко Харьковские соглашения 2010 года

Следователь Государственного бюро расследований Артем Яблонский, который подписал обращение к Аппарату Верховной Рады Украины относительно уголовного производства против Петра Порошенко, ранее работал в прокуратуре и преследовал участников Евромайдана.

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Об этом пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко, сообщает 5 канал.

"После публикации изданием "Буквы" очередного пасквиля "Государственного бюро репрессий" на Петра Порошенко, поинтересовался, кто же такой тот Артем Яблонский, который эту дрянь подписал. Оказывается, человек все-таки особых талантов. Его называют среди прокуроров, которые пытались сажать майдановцев – поэтому на должность в прокуратуру ему было нельзя. Зато в ГБР таким – дорога и почет. Может, и грамоту дадут. Или и в звании повысят. К празднику", – заметил Павленко.

Он призвал: "Надо не забыть ни одного из этих "героев". Потому что слишком дорогой ценой оплачено время их игрищ на должностях. Кстати: обычно такие очень легко раскрывают всех: кто давал поручение, кто подсовывал бред на подпись".

Как сообщил ранее общественный активист Александр Леменов, после 2019 года люстрированные после Майдана прокуроры стали возобновляться в должностях. А те, кто не смог вернуться в органы прокуратуры, пошли работать в ДБР. Более того, Артем Яблонский в ДБР даже возглавил расследование преступлений против участников Майдана.

"Иллюстративная история, как один из прокуроров, Артем Яблонский, не прошедший в 2019 году аттестацию, решил судиться с Офисом генпрокурора по восстановлению в должности. По данным моих источников, именно он был процессуальным руководителем по делам евромайдановцев в 2013-2014 годах. Понятно, что результатов, как не было, так и нет. В то же время напомню, что 21 ноября 2022 года президент Зеленский отмечал: нам нужны реальные результаты расследования дел Евромайдана. Гарант Конституции надеялся, что будут хоть какие-то результаты к годовщине расстрелов на Институтской. Но сегодня уже 3 марта, а "воз и ныне там", – писал в 2023 году активист.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что расследование дел Евромайдана "похоронили"… Более того, выше упомянул о том же Артеме Яблонском. Он назначен руководителем управления по расследованию преступлений во время Революции Достоинства. А раньше, во время Евромайдана, был лично причастен к преследованию активистов. Как именно? Работал в прокуратуре Голосеевского района столицы. С января 2020 года Яблонский возглавляет управление по расследованию дел Евромайдана в ГБР. Когда-то преследовал активистов – сейчас расследует злоупотребление по преследованию", – объяснял он.

"Проверить это очень просто, ведь Яблонский в 2014 году лично подписывал обвинительные акты, а впоследствии – в 2018 году – во время допроса признался в этом. Не верите? Найдите протоколы допроса. Не будем вдаваться в подробности, просто называем фамилии, кого тогда взяли под стражу – Андрея Судраба, Дмитрия Москальца и Дмитрия Полтавца. Это все может свидетельствовать о работе Яблонского в интересах россии, а не украинского общества, поэтому логично, чтобы СБУ проверило этого правоохранителя на связь с россиянами", – призвал Леменов.

"Когда нас судили, я этому прокурору (Яблонскому – ред.) говорил: "На основании каких свидетельских показаний вы нас судите?" А он мне начал рассказывать о трех "беркутовцах" из Запорожья, которые написали о том, что мы якобы бросали бутылки, камни и зажигательную смесь… Но когда меня арестовали, у меня взяли дактилоскопию, которая показала отсутствие на моих руках соответствующих отпечатков", – вспоминал события 2014 года активист Андрей Судраб.

"Если откровенно, ситуация не удивляет. Раньше преследовал активистов, а сегодня расследует злоупотребление в статусе сотрудника ГБР. Работал в прокуратуре и не прошел аттестацию – впоследствии забрали такого "ценного" персонажа в ГБР", – указывал Леменов.

В Бюро набирают не профессиональных, а лояльных и зависимых, которые выполнят любую прихоть директора ГБР Алексея Сухачева.

"Последний, в свою очередь, "берет под чердак" любое указание с Банковой. Можно вспомнить и историю об Александре Черноблавском, который в 2016 году был следователем спецрасследований ГПУ. Он инициировал проверку на причастность Яблонского к преследованию евромайдановцев и требовал временный допуск к вещам и телефонным разговорам последнего. Любопытно то, что Чернобловский сейчас работает следователем в ГБР, но после прихода Яблонского в Бюро Чернобловского "спустили" с руководящей должности на рядовую. Правоохранительное шапито, дешевая мстительность, сплошной стыд", – замечал активист.

"Не буду детализировать по декларации Яблонского, пусть этим занимаются НАПК и НАБУ. Денежные средства на счетах растут, прям очень интенсивно. Просто намек соответствующим органам. Ведь, по нашим данным, его стиль жизни ну отнюдь не соответствует официальным доходам. Что неудивительно, "правоохранительный спрут" всегда фиксируется в таких историях. Начальник одного из отделов ОГП – родной брат Яблонского. Жена брата также недавно присоединилась к работе в Офисе на Резницкой. Наши источники указывают, что на Яблонского имеет колоссальное влияние бывший заместитель главы ГБР Александр Бабиков, связь сотрудничества которого с Януковичем доказана еще несколько лет назад", – писал Леменов.

Журналист Даниил Мокрик в расследовании "Bihus INFO" еще за 2021 год также подтверждал информацию о причастности Яблонского к преследованию участников Революции Достоинства. Он отметил, что после 2019-го экс-прокурор не смог пройти аттестационную комиссию прокуратуры.

"В решении Комиссии о неуспешном прохождении аттестации Артемом Яблонским написано, что оно принято "в связи с выявленным отсутствием у него принципиальной и последовательной морально-правовой позиции в оценке собственной роли во время событий Революции Достоинства, игнорированием принципа равенства всех перед законом и судом, попытками приспособиться к текущей социально-политической ситуации", – цитирует расследователь выводы комиссии.

Ранее издание "Буквы" обнародовало письмо ГБР Верховной Раде Украины, из которого стало известно, что Петра Порошенко пытаются обвинить в подписании Харьковских соглашений в 2010 году, а также во внесении изменений в Конституцию по курсу Украины на вступление в ЕС и НАТО. ГБР истребует из Аппарата Верховной Рады документы по голосованию по этим вопросам.

В партии "Европейская Солидарность" напомнили, что Петр Порошенко на время подписания и ратификации Харьковских соглашений не занимал никакой государственной должности, не был депутатом ВР и не имел отношения к принятию этого позорного решения.

"В этом случае суть заказа: дискредитировать проевропейского президента и украинского политика Порошенко обвинением в госизмене – статье, которая может быть использована для лишения свободы и блокирования политической деятельности", – говорится в заявлении партии.

Эксперт Виктор Уколов предположил, что настоящая причина уголовного производства может стать намерением отменить изменения в Конституцию Украины, обязывающие власть обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию государства.