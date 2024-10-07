Премьер Словакии Фицо прибыл с визитом на Закарпатье: названы ключевые темы переговоров. Фото

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Украину. Он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках вторых межправительственных консультаций. Стоит отметить, что встреча Фицо и Шмыгаля состоялась в Ужгороде.

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Стороны уделят внимание экономике и энергетической безопасности. Об этом в Telegram сообщил глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что правительства Украины и Словакии в рамках переговоров сосредоточатся на плане совместных мероприятий, который был подписан во время первого заседания. Глава Кабмина подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Премьер отметил, что значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи.

Также стороны обсудят вопрос усиления поддержки мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирования украинских территорий, гуманитарной поддержки и восстановления.

"Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидаем подписание двусторонних документов между Украиной и Словакией как продолжение нашей политики нового прагматизма", – заявил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического альянса якобы может привести к началу третьей мировой войны. Фицо пообещал, что, будучи у власти, будет делать все, чтобы Украина не стала частью НАТО.

Ранее Фицо заявил, что война в Украине желательна для Запада, который "поддерживает убийство славян". Политик призвал "не страдать русофобией" и сообщил, что хотел бы посетить Москву по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в следующем году.

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