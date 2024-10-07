Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, и заговорил об угрозе Третьей мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического альянса якобы может привести к началу Третьей мировой войны.

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Фицо пообещал, что, будучи у власти, будет делать все, чтобы Украина не стало частью НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу STVR, сообщает словацкое издание Pravda.

Глава правительства Словакии фактически повторил кремлевские нарративы, заявив, что возможное вступление Украины в Альянс может угрожать началом Третьей мировой войны. Также политики пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти.

"Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду побуждать депутатов, над которыми имею политический контроль как глава партии, чтобы они никогда не согласились на членство Украины в НАТО", – сказал Фицо.

При этом он добавил, что не против вступления Украины в Европейский Союз. Стоит отметить, что такие высказывания Фицо озвучил после недавних заявлений о необходимости возобновления отношений с РФ. Политик заявил, что если война в Украине закончится в период действия мандата нынешнего правительства Словакии, то есть к 2027 году, то оно намерено сделать все для возобновления "экономических и нормальных" отношений Евросоюза с Россией.

Напомним, на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие состоится на следующей неделе в Германии по инициативе президента США Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times описало гипотетический сценарий по завершению горячей фазы войны в Украине – с территориальными уступками и гарантиями безопасности. Там указали, якобы союзники предлагают Киеву "частичное" вступление в НАТО по модели Западной Германии.

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