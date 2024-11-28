Премьер-министр Фицо является российским агентом, но его власть скоро падет. Интервью с экс-министром обороны Словакии Надем

Ярослав Надь, министр обороны Словакии с 21 марта 2020 года по 25 октября 2023 года, – один из тех, кому Украина должна быть благодарна. Именно по его инициативе и с активным участием уже 17 марта правительство Словакии на внеочередном заседании приняло решение передать Украине в дар 13 истребителей МиГ-29. Таким образом, страна вместе с Польшей была первой, кто сделал такой шаг.

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Сегодня против бывшего министра пророссийское правительство премьера Словакии Роберта Фицо проводит политически мотивированное уголовное расследование. Причина – помощь Украине. Целями расследования есть и бывший премьер-министр страны Эдуард Хегер и другие члены тогдашней администрации, которые в начале войны решили экстренно поддержать Украину вооружением. Их обвиняют в государственной измене и злоупотреблении властью. Уголовное дело против Надя может вылиться в 20 лет заключения.

На днях Ярослав Надь посетил Украину и в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA ответил на вопрос о преследовании со стороны Фицо, почему считает действующего премьера российским агентом и происходящем в Словакии сегодня.

– Нынешние власти Словакии, возглавляемые пророссийским премьер-министром Робертом Фицо, утверждают, что предыдущее правительство премьера Хегера, в котором вы работали министром обороны, якобы нарушило суверенитет страны и даже совершило государственную измену, направив военную помощь Украине своим указом, а не через одобрение парламента. Против вас лично начато уголовное расследование. Расскажите, что происходит?

– В Словакии долгое время было совершенно нормально помогать Украине в борьбе против агрессии России. В начале вторжения мы на безвозмездной основе помогали Украине как с амуницией, так и с МИГ-29. После чего США компенсировали эту помощь в другом виде, как и Европейский Союз, который также сделал компенсации. При этом на сегодняшний день Словакия не получила компенсацию за передачу техники из Европейского фонда мира в 200 миллионов евро из-за блокирования решения Венгрией.

После того как правительство в стране изменилось – а на сегодняшний день оно пророссийское по своей сути, – представители новой власти пообещали, что те, кто помогал Украине, будут наказаны. И теперь все, что они обещали, хотят имплементировать. То есть сегодня я являюсь тем представителем лагеря помощи Украине, против которого совершаются всевозможные противоправные действия. Они даже называют меня изменником и хотят отправить в тюрьму на 20 лет.

Сейчас создана специальная следственная комиссия, которая расследует процесс передачи Украине самолетов и другого вооружения. Среди тех, против кого ведется расследование, и экс-премьер-министр страны Хегер.

Я хочу отметить, что военная помощь для Украины была направлена в соответствии с национальным и международным законодательством, и жалобы на это уже были отклонены полицией и прокуратурой. Но проблема сегодня в том, что сейчас полиция и прокуратура в руках Роберта Фицо.

Сегодня я фактически единственный министр обороны страны НАТО, который испытывает проблемы от власти из-за того, что в свое время мы помогали Украине вооружением, чтобы она могла сопротивляться агрессии со стороны России. ЕС и НАТО должны отреагировать и укротить Фицо в его действиях.

– Какова главная мотивация Фицо по этому делу против вас? Чего он таким образом добивается? Это политическая расправа, заказ россиян или что-то другое?

– На мой взгляд, это куча всего. Когда я был членом парламента Словакии, представителем кабмина, то мне попался отчет, сделанный международными партнерами. В нем присутствовала информация, что Фицо – тот, кто имеет прямые отношения с российскими представителями и с партиями в РФ. На мой взгляд, сейчас он отдает долг. И как раз сейчас это показатель того, что Российская Федерация очень много вложила в его процесс возвращение к власти в Словакии. Я подозревал и подозреваю, что он не только пророссийский. Фактически это нечто большее – он является агентом Российской Федерации, и это не сюрприз для меня.

Когда я был министром обороны, то за период моего пребывания в должности было из страны выслано примерно 50 агентов РФ, шпионов, находившихся в правительстве Словакии.

Сейчас я получаю информацию, что ситуация меняется. Их, наоборот, стет еще больше. Так что вот такая сегодня ситуация в моей стране. Поэтому прекращение помощи, которое произошло при Фицо, к сожалению, органическое развитие событий, учитывая нынешние обстоятельства. Я считаю, что венгерский лидер Виктор Орбан и Роберт Фицо работают по воле Путина, фактически устанавливая российский флаг в ЕС.

– В последнее время Фицо стал еще более пророссийским. Не так давно он дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, где опять повторил нарратив Москвы: в войне виноват Запад, санкции не работают, с Путиным нужно договариваться. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начал активнее призывать к прекращению помощи Украине от ЕС, мол, "Евросоюз не должен финансировать "проигранную" войну, если президент США решит не поддерживать Украину".

– Есть две причины этого. Первая – это политико-экономическое объединение именно с Россией. Окружение Путина и окружение Фицо достаточно активно сотрудничают. Вторая причина – внутриполитическая. Фицо знает, что значительная часть избирателей в Словакии пророссийски настроены. И он очень хочет быть избранным именно среди этих людей. Поэтому действует в соответствии с реалиями.

– В Евросоюзе озабочены тем, что Словакия под руководством Фицо фактически отказывается от своего прозападного курса и идет путем Венгрии. Нынешняя власть уничтожает демократические институты, инициирует непонятные реформы уголовного законодательства и закрывает оппозиционные СМИ. Не так давно в Братиславе тысячи людей вышли на протест против политики правительства с заявлениями, что Фицо представляет угрозу демократии. Вы сегодня возглавляете Демократическую партию, одну из проевропейских оппозиционных партий Словакии. Что сейчас происходит в стране? Готова ли оппозиция к тому, чтобы победить власть пророссийского премьера?

– Правительство Фицо сейчас находится в очень большом кризисе. Его коалиция в парламенте достаточно неустойчива, ведь большинство имеет преимущество только в один человек. Даже он начинает понимать, что его власть скоро падет. Для этого Фицо начал фактически готовиться к внеочередным выборам. Если эти выборы пройдут в рамках закона и без фальсификаций, Фицо уже не выиграет. Поэтому и парламент, и правительство будут новыми и будут снова поддерживать Украину в ее борьбе. Фицо все это прекрасно понимает, поэтому очень давит на оппозицию, правосудие, полицию в стране, чтобы они делали то, что ему необходимо. Это создает большое напряжение внутри страны, ведь люди все видят и понимают и, главное, не согласны с такими действиями. Есть и определенное давление со стороны Европейского Союза.

– Если брать оппозицию, она консолидирована в борьбе против Фицо?

– В оппозиции у нас много разных партий: левые, правые, либералы, но все очень сосредоточены и консолидированы именно против Фицо. Демократическая партия, которую я возглавляю, сегодня имеет необходимые 5%, чтобы попасть в парламент. Считаю, что мы сможем организовать объединенную коалицию против Фицо.

– Когда можно ожидать внеочередных выборов в Словакии?

– Есть информация, что Фицо инициирует начало избирательного процесса в первом квартале 2025 года. Затем нужно еще 180 дней для подготовки к ним.

– Ожидаете ли вы, что россияне будут активно вмешиваться в избирательный процесс, чтобы их союзник удержался у власти?

– Учитывая, что сегодня он достаточно активно благодарит за их помощь своей работой против Украины внутри Евросоюза и НАТО, конечно, Россия понимает, какой он ценный для нее актив. Но и мы также это понимаем и будем объединять свои усилия, чтобы изменить политическую ситуацию в Словакии.

– Из-за действий и заявлений Фицо и представителей его правительства мы считаем, что словаки меньше поддерживают Украину и меньше желают нашей победы. Какое отношение словаков сегодня к войне в Украине?

– Надо понимать, что с начала войны страна находится под давлением очень большой дезинформации, которая влияет на общество в Словакии. После прихода к власти Фицо эта ситуация стала просто ужасающей. На сегодняшний день у нас где-то 50% тех, кто поддерживает Украину, 30% – кто против поддержки, и 20% тех, кто не знает или не понимает, что происходит. Мы верим, что когда будем у власти, то присоединим эти 20% к 50% поддерживающих Украину. У нас будут возможности блокировать российскую пропаганду и противостоять ее нарративам. К сожалению, сегодня как раз правительство и власти Словакии поддерживают и помогают продвижению нарративов РФ в информационном поле.

– Хотел спросить вас как бывшего министра обороны страны НАТО об идее президента Франции Макрона о создании объединенной европейской армии. Возможно ли это?

– Европейская армия – очень хорошая тема для журналистов и каких-то ученых, но на самом деле этого не произойдет в следующие десятки лет. Это просто технически невозможно. Единственная возможность для европейской армии – это создание Европейской Федерации, то есть будет одна страна, тогда может быть единственная армия. Если у тебя 30 представителей Европейского Союза, у тебя будет 30 армий, из которых никак не создать одну.