Не смотрю евровидение.

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Но вижу, что смотрящие и голосующие положили "Дію", где голосование за артистов и проходит.

Первое мнение - еще буквально несколько месяцев назад наши власти и ее представители ездили по западным столицам и уверяли, что можно провести выборы Рады и Президента во время войны - если голосование провести в "Дії".

Мол, она абсолютно безопасна и великолепна, и работает как часы.

И здесь такое. Просто голосование за артиста, где участвует хорошо, чтобы десятая часть населения страны.

А представьте, если бы действительно решили выборы провести через нее. Она бы тогда тоже повисла?

И это я уже молчу о том, что решисты, однажды ее уже ломавшие, точно не сидели бы сложа руки.

Надеюсь, такие истории окончательно положат конец любым чаяниям ОП фальсифицировать народный выбор через это произведение Минцифры.

Так что мне все нравица)