Предоставят ли США ракеты для Patriot Украине: сенатор оценил шансы и указал на нюанс с поведением Трампа

Сенатор США от Демократической партии Крис Кунс сомневается, что Америка передаст Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, решение зависит от президента Дональда Трампа.

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Кунс считает, что Трамп якобы меняет мнение после каждого разговора с российским диктатором Путиным. Об этом он рассказал в интервью на британском телеканале Channel 4 News.

Поставки ракет для Patriot под вопросом

На вопрос ведущего о том, имеют ли Соединенные Штаты возможность передать украинской армии ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, сенатор ответил, что "такая возможность есть".

В то же время американский политик не уверен, что администрация Трампа примет положительное решение. По мнению сенатора-республиканца, американский президент решает поддержать Украину, но якобы после разговора с Путиным меняет свое решение.

"Возможность? Да. Уверен ли я, что они это сделают? Нет. Потому что всякий раз, когда Трамп вдруг убеждается, что, возможно, нам стоит поддержать Украину, он разговаривает с Путиным и снова меняет свое мнение", – сказал сенатор.

Напомним, Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Украиной о передаче лицензии на производство ракет-перехватчиков для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время президент Дональд Трамп неоднократно скептически высказывался по поводу такого соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Американский лидер объяснил своё решение дефицитом запасов в США и необходимостью сохранить их для защиты американских объектов на Ближнем Востоке.

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