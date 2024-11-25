'Правильный ответ Путину': Порошенко на ПА НАТО призвал пригласить Украину в Альянс

Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей НАТО.

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Такое мнение высказал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, призвав членов Альянса дать Украине приглашение. Он подчеркнул – это будет правильным ответом российскому диктатору Владимиру Путину на эскалацию.

"Когда мы сейчас видим месседж, который Путин послал миру, атакуя нас межконтинентальной баллистической ракетой, посылая 12-15 баллистических ракет за ночь на Киев, на критически важные объекты энергетической инфраструктуры – кому адресован этот месседж? Не в Украине. Мы не боимся. Это послание "слабой" западной нации", – подчеркнул Порошенко.

"Путин изменил ядерную доктрину России, чтобы напугать нас. На самом деле это сам Путин испуган к черту. Путин использовал баллистическую ракету средней дальности против Украины, чтобы заставить нас паниковать. Но на самом деле это Путин паникует. Путин пытается еще больше использовать свои новые ракеты против Украины, чтобы заставить нас чувствовать себя слабыми. Но это Путин слаб. И у нас должны быть абсолютно четкий план", – считает пятый президент.

Что является главной составляющей нашей победы? Членство в НАТО. Мы можем выиграть эту войну без единого выстрела, только одной подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит. Продемонстрируйте, что Путин не может шантажировать не только Украину, но и свободный демократический мир. Нам сейчас нужна эта подпись", – подчеркнул Порошенко.

"Никто в мире не понимает, почему мы не должны получить разрешение на подписание приглашения для Украины. Зачем связывать Украине руки, если за последние две недели мы демонстрируем уникальную эффективность Вооруженных Сил Украины. С уничтоженными не только российскими, но и северокорейскими позициями", – констатировал Порошенко.

Он также призвал выделять не менее 0,25% западного ВВП для поддержки Украины.

"Хочу обратить ваше внимание на цифры, обнародованные украинской разведкой. Северная Корея и Иран поставляют России больше артиллерийских снарядов, чем все страны НАТО. Больше ракет, чем все страны НАТО. Это значит, что они переводят свою экономику на военные рельсы, а мы думаем, что "как-то оно будет", – заметил Порошенко.

"Итак, сейчас подпись под приглашением в НАТО – это правильный ответ Путину. И хочу напомнить, что это самый дешевый вариант. Это вариант, как избежать ядерной катастрофы", – отметил Порошенко.

Он также напомнил о "красных линиях" по отношению к Украине: "во-первых: не может быть компромисса по украинскому суверенитету и независимости. Мы никогда не будем колонией России. Во-вторых, ни одного компромисса по территориальной целостности Украины и никакого компромисса по украинским Вооруженным силам. В будущем мы должны иметь возможность защитить себя".