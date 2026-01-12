'Пожалуйста, бойтесь Россию четвертый год': в МИД Франции иронично отреагировали на угрозы Медведева

Во Франции с юмором восприняли очередные угрозы заместителя председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрия Медведева. Ранее политик пригрозил ударить по Европе "Орешником".

Видео дня

На очередные угрозы российского политика в Министерстве иностранных дел Франции отреагировали с юмором. На странице Министерства в Х (бывший Twitter) появилось сообщение с ироничным ответом.

"Пожалуйста, бойтесь Россию четвертый год", – говорится в публикации.

Что предшествовало

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России, в очередной раз начал угрожать европейским странам. Поводом на этот раз стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении французского военного контингента в Украине. В ответ российский чиновник пригрозил ударить по Европе "Орешником". Новую порцию угроз он проиллюстрировал видеозаписью с камер наблюдения, которые зафиксировали удар "Орешника" по Львовщине.

"В конце концов, правящие европейские тупые дураки хотят войны в Европе. Тысячу раз уже было сказано: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет – Микрон (президент Франции Эммануэль Макрон. – Ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну что ж, давайте. Вот что вы получите", – заявил тогда Медведев.

Напомним, 8 января в ходе закрытой встречи в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о плане размещения до 6 тысяч французских военных в Украине после завершения войны. Предполагается, что их задачей станет обучение и сопровождение украинских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Они были настолько сильными, что их слышали в соседних областях. Российские террористы ударили по Львовщине "Орешником".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!