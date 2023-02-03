Блог | Александр Кирш: Повторная атака рф на Киев: у Украины есть месяц

Польский премьер сделал заявление о возможной попытке россии в марте-апреле снова атаковать украинскую столицу в ходе наступления на Украину одновременно по двум-трём направлениям, в том числе с территории Беларуси, и возможном желании окружить Киев с запада.

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Далее добавляю от себя.

С одной стороны, Киев надежно защищён, а противнику не удалось его захватить даже весной прошлого года, когда защита ещё была подготовлена значительно хуже, а вражеские войска были гораздо качественнее. С другой же стороны, путин действительно может крайне авантюрно — от безысходности — в самом деле пойти ва-банк, чтобы одним таким захватом компенсировать все свои неудачи-2022 и обезглавить Украину.

Для предотвращения подобного (всё же маловероятного) развития событий нам необходимо:

добиться (от НАТО в целом и США в частности) реальных поставок в течение оставшегося месяца не только наступательного, но и оборонительного оружия — без стандартных бюрократических проволочек, характерных для передачи нам оружия наступательного;

[не]официально уведомить белорусское руководство по всевозможным каналам о том, что любое скопление войск на территории Беларуси вблизи от украинской границы будет рассматриваться Украиной как начало атаки на Киев — с соответствующими немедленными последствиями и для таких скоплений войск, и для центров принятия решений в Беларуси;

предложить нашим партнёрам (НАТО в целом и США в частности) аналогично довести до сведения белорусского руководства, что рекомендации относительно неиспользования предоставленного Украине оружия на территории россии отнюдь не подразумевают такого же запрета и в отношении его неприменения также на территории Беларуси.

Разумеется, при рациональном подходе пуйло не посмеет и при любом подходе — не сможет. Но превентивные меры должны быть приняты.

Харьков — с Киевом, враг не пройдёт, слава Украине!