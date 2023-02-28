 Повлияет на имидж: в Госдепе сказали, чем для Китая обернется передача России оружия

В Государственном департаменте США вновь призвали Китай отказаться от предоставления стране-агрессору России вооружения для войны с Украиной. Помощь в виде летального оружия армии РФ будет иметь для Пекина "трагические последствия".

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В частности, это повлияет на отношения других государств к политике Китая. Об этом сказал представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в понедельник, 27 февраля, передает "Укринформ".

В Вашингтоне предупредили, что все страны мира после такого шага начнут сомневаться в заявления официального Китая о том, что страна якобы не занимает никакую сторону в войне России в Украине. Власти страны придется перед всем миром объяснять свой поступок.

По словам Прайса, представители многих стран уже задают вопросы и осуждают Пекин за финансовую и политическую помощь Кремлю.

"Это вопросы, на которые должна ответить страна, которая заявляет о нейтралитете в агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", – сказал американский чиновник.

Отметим, что накануне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай может отправить летальную помощь РФ в ее войне против Украины, но окончательное решение китайское правительство еще не приняло.

Он подтвердил возможность того, что между Москвой и Пекином может быть договоренность о поставках оружия.

В НАТО также считают, что Китай может принять такое решение. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал КНР не поддерживать преступную войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Воздержаться от помощи агрессору Китай также призвали в Германии. Сам Пекин отверг обвинения, и заявил, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.