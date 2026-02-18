'Поведение наркоманов': Тихий ответил на упреки Орбана и Фицо по поводу нефти из России

Правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо, которые хотят сохранить транзит российской нефти, шантажируя Украину, напоминают "типичное поведение наркоманов". Несмотря на политику Европейского Союза, Будапешт и Братислава хотят дальше сидеть на "российской игле".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Заявление спикера дипведомства прозвучало во время брифинга для украинских медиа.

Что известно

Комментируя обвинения Венгрии и Словакии в сторону Киева относительно транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", чиновник напомнил, что труба не работает из-за атаки России.

Венгрия, по словам Тихого, получила сообщение 27 января, в тот день, когда россияне атаковали и повредили объект возле Бродов Львовской области. Поэтому в Будапеште не только врут, но и замалчивают то, что Москва виновата в прекращении транзита.

"Почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Украина находится в постоянном диалоге как с Еврокомиссией, так и с соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу", – сказал он, и также напомнил, что россияне систематически атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины.

У Будапешта и Братиславы было время"слезть с российской нефтяной иглы", добавляет чиновник. По его мнению, Виктор Орбан и Роберт Фицо имели и возможности для этого.

"К сожалению, мы не видим не то, что попыток освободиться от зависимости от российской нефти, а наоборот, вопреки политике Европейского Союза видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше... Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", – резюмировал Тихий, добавив, что это метафора, которая очень подходит политике обоим руководителям правительств.

Что предшествовало

Напомним, что этому поступку предшествовало заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о прекращении поставок дизтоплива в Украину, связав это решение состановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава еще и прекратит поставки Киеву электроэнергии. Поставки не возобновят до тех пор, пока транспортировка российской нефти через Украину не будет возобновлена, несмотря на наличие альтернативных маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, после остановки транзита нефти через Украину Венгрия и Словакия пытались получить российскую нефть через хорватский трубопровод Adria, однако Хорватия официально отказала, сославшись на законодательство Европейского Союза и моральную ответственность. Там отметили, что любая торговля российской нефтью означает финансирование войны против Украины.

