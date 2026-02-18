Прекратили поставки дизеля и хотят "перерезать" свет: Сийярто и Фицо угрожают Украине из-за российской нефти

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину, связав это решение с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба". В частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности еще и перекрытия поставок электроэнергии. Поставки не возобновят до тех пор, пока транспортировка российской нефти через Украину не будет возобновлена, несмотря на наличие альтернативных маршрутов.

О решении официально заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после заседания правительства, пишет Index. По его словам, Украина с 27 января не возобновила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба", несмотря на отсутствие технических препятствий.

Венгрия традиционно получает нефть двумя маршрутами, основной через украинский участок нефтепровода "Дружба", дополнительный через Адриатический нефтепровод в Хорватии. По официальным данным, в прошлом году через "Дружбу" страна импортировала около 4,9 млн тонн сырой нефти, тогда как через Адрию лишь около 400 тыс. тонн.

Именно поэтому остановка транзита через Украину стала для Будапешта чувствительным вопросом. В то же время венгерские власти отмечают, что страна имеет стратегические запасы сырой нефти, рассчитанные примерно на 96 дней, поэтому краткосрочных рисков для собственного рынка топлива пока не видит.

В ответ на прекращение транзита нефти Венгрия объявила об остановке экспорта дизельного топлива в Украину. По словам Сийярто, эти поставки не возобновятся до тех пор, пока транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" не будет возобновлена. Аналогичное решение приняла и Словакия, которая также в значительной степени зависит от этого маршрута.

В Будапеште открыто заявляют, что Венгрия и Словакия играют важную роль в обеспечении Украины электроэнергией, газом и дизельным топливом, а значит имеют "козыри" в энергетических спорах. При этом венгерская сторона обвиняет Украину в политическом давлении и "шантаже", связанном с требованиями отказа от дешевых российских энергоносителей.

Заявления венгерских чиновников сопровождаются жесткой риторикой. В частности, прозвучали обвинения в адрес Президента Украины Владимира Зеленского в попытках спровоцировать энергетический кризис в Венгрии. В то же время украинская сторона публично неоднократно подчеркивала, что решение о транзите российских энергоносителей принимаются из соображений национальной безопасности и в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после остановки транзита нефти через Украину Венгрия и Словакия пытались получить российскую нефть через хорватский трубопровод Adria, однако Хорватия официально отказала, сославшись на законодательство Европейского Союза (ЕС) и моральную ответственность. Там отметили, что любая торговля российской нефтью означает финансирование войны против Украины.

