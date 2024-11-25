Постпред Зеленского в Крыму получила мандат народного депутата: планирует ли Тамила Ташева идти в Раду

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева официально признана депутатом Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. Она баллотировалась в парламент от политической партии "Голос".

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Об этом сообщили на Facebook-странице Центральной избирательной комиссии в понедельник, 25 ноября. Ташева стала следующей по очередности кандидаткой, включенной в избирательный список "Голоса" под № 26.

Ранее ЦИК признал избранным нардепом кандидата от "Голоса", соучредителя образовательной онлайн-платформы Prometheus Ивана Примаченко после смерти народного депутата Олега Макарова. Однако Примаченко подал заявление об отказе от депутатского мандата.

"ЦИК рассмотрел документ и признал Ивана Примаченко таким, который не приобрел депутатский мандат. В то же время Комиссия признала Тамилу Ташеву, следующую по очередности кандидаткой, включенной в избирательный список политической партии "Голос" под № 26, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", – говорится в сообщении.

По информации украинских СМИ, по состоянию на данный момент Тамила Ташева не решила, будет ли брать депутатский мандат.

Однако ранее представитель Владимира Зеленского в Крыму заявляла, что не планирует идти в парламент.

"Я сейчас нужна на своем посту. Я работаю в вертикали президента в течение пяти лет. Считаю себя членом политической команды президента. Конечно, сейчас мы все работаем на одну цель, на государство Украина, но пока я не планирую идти в парламент", – отмечала Ташева.

Напомним, что 29 октября стало известно о смерти народного депутата Украины девятого созыва Олега Макарова. В украинский парламент он попал от партии "Голос" и исполнял обязанности секретаря Комитета по правовой политике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Зеленский сказал, что законодательство Украины запрещает проводить выборы во время войны. Он подчеркнул, что изначально наше государство и народ нуждаются в утверждении справедливого мира.