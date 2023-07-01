Проблеми індійців шерифа не турбують (с)

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Я би хотіла прожити хоч тиждень без скандальних історій по підриву обороноздатності країни, як би не одне але.

Чи з недолугості, чи з низького рівня професіоналізму, чи з якихось інших причин - мені не дають такої можливості.

Що сталося в цей раз в нашому болоті?

Зараз поясню, але перекажу попередні серії.

Серія перша.

Памʼятаєте, я писала вам про проведення Держаудитслужбою аудиту Міністерства оборони за 2022 рік, та частково 2023 року?

Що є встановлені законодавством в оборонних закупівлях вимоги, щодо верхньої межі прибутку, як в закупівлі зброї, так і в деяких питаннях закупівлі тилового забезпечення по прямим договорам.

Ми ж памʼятаємо, що весь 2022 рік та й перше півріччя 2023 року всі договори були прямі.

Тільки 4 тижні тому вперше ми вивели закупівлям тилового забезпечення на Прозорро.

Так от, згідно висновку цього аудиту, ВЕСЬ прибуток постачальників ЗСУ Держаудитслужба сприйняла як "збитки нанесенні державі", та зобовʼязала МО звернутись до постачальників з вимогою повернути ці кошти.

Серія друга.

МО йде до суду опротестовувати це рішення Держаудитслужби.

Тому що, такі висновки зобов’язують правоохоронну систему розпочати кримінальні провадження проти всієї вертикалі управління МО, дотичної до питань закупівель - починаючи від працівників відповідних департаментів й аж до самого міністра Резнікова.

Прибуток буде визнаний простроченою заборгованістю перед МО й такі постачальники не зможуть укладати нові контракти, поки не відмовляться від свого прибутку – тобто не погасять так звану заборгованість.

Серія третя.

Два тижні, я залучена з різних сторін до процесу врегулювання цього питання. Два тижні ми погоджуємо зміни в 335 постанову КМУ, до якої як раз і має претензії Держаудитслужба, бо там не зазначено, що калькуляція постачальника може включати прибуток. Хоча, в той же час, існує 363 постанова КМУ, де це прописано. Тай й сам принцип - отримання прибутку від господарської діяльності- закріплено в Конституції. Але, кого ж це турбує.

Серія четверта.

На сцену виходить президент, який на цьому тижні мав зустріч з бізнесом, та вислухавши бізнес дав доручення Премʼєр - міністру Денису Шмигалю врегулювати це питання.

Серія пʼята.

Я не знаю, кому саме ця геніальна думка прийшла в голову, але з моїх власних джерел мені стало відомо, що до наступного засідання КМУ (а це буде вівторок) вже готова постанова, а тепер увага!!!!!

Про визнання 335 постанови КМУ, такою, яка втратила чинність. Видно комусь принцип "нет тела, нет дела" - здався самим вдалим.

Які наслідки для постачальників МО має це скасування?

Рішення Держаудитслужби буде реалізовано за попередній період - раз. З усіх постачальників буде зтягнено суму прибутку - два. Жоден адекватний бізнес не піде більше в співпрацю з МО - три. Будуть зірвані всі контракти та закупки, якими прозорими вони б не були - чотири. Бізнес буде змушений піти в тінь, якщо захоче працювати з МО - пʼять. Зупинка забезпечення потреб армії від зброї до харчів, стане невідворотною реальністю- шість.

А чому?

Бо проблеми індійців наших шерифів не турбують.

Що робити? - спитаєте ви мене.

Розповсюджувати, може хтось притомний з КМУ прочитають цей допис зупинить це безглуздя.

Доповідь закінчена.