'Поставить государство выше собственных рейтингов': Порошенко призвал Зеленского встретиться с демократической оппозицией

Украина находится в крайне сложном моменте своей истории, что требует формирования коалиции и правительства национального единства. Президент Владимир Зеленский должен срочно провести встречу с демократической оппозицией с участием правительства и руководства парламента.

Об этом в своем видеообращении сказал Петр Порошенко. По мнению пятого президента, ключевыми приоритетами должны стать вопросы безопасности, социальная защита и евроинтеграция.

"Украина сейчас оказалась в чрезвычайно сложном моменте своей истории. В течение последних недель наложились сразу несколько кризисов. Первый – безопасностный, связанный с ухудшением глобальной ситуации. Война на Ближнем Востоке резко изменила международную повестку дня. Она отвлекает внимание мира от нашего государства. Вместе с вниманием в тот регион перетекают и ресурсы: оружие и финансы. Переговоры относительно формата мира и гарантий безопасности для Украины фактически поставлены на паузу. Зато Россия получает подарок судьбы — взрыв цен на газ и нефть, основные экспортные продукты. Да еще и временную отмену санкций на покупку российской нефти. Это – миллиарды долларов, которые непосредственно превращаются в ракеты, дроны и снаряды, которые летят по украинским городам и селам", – замечает Порошенко.

"Второй кризис – полная остановка евроинтеграционных процессов и реформ. Народ стремится к членству Украины в Европейском Союзе. Но власть не понимает, что европейская интеграция не магия и не политический лозунг. Это – кропотливая, сложная ежедневная домашняя работа. Три месяца назад Украина согласовала с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос четкий план из десяти шагов. Его можно было бы выполнить примерно за десять парламентских дней, будь на то политическая воля власти", – считает лидер партии.

Он напомнил, что среди таких шагов – полная перезагрузка ГБР, принятие антикоррупционной стратегии, расширение полномочий НАБУ и САП; обеспечение независимости судов; очищение Высшего совета правосудия.

"Это все – верховенство права, а звучит для власти как фантастика. Прошло более ста дней. Не выполнено ни одного пункта. Ситуация начинает напоминать старый анекдот: человек ежедневно молится о выигрыше в лотерею — но даже не купил билет. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Скажу честно: мне не было никогда так тревожно за судьбу евроинтеграции Украины с ноября 2013 года, как теперь. Наши Вооруженные Силы в 2022 году завоевали право начать переговоры с Европейским Союзом. А украинские политики до сих пор не могут обеспечить такого важного прогресса", – констатирует Порошенко.

"Третье. Внутренний парламентский кризис. Он не вымышленный. Это не политическая риторика. Он абсолютно реальный. Коалиции, существования которой требует Конституция Украины, не существует ни де-юре, ни де-факто. Десятки миллионов украинцев стали заложниками нескольких десятков депутатов, фигурантов коррупционных пленок. Депутаты устроили итальянскую забастовку, блокируя работу парламента – только потому, что кому-то не нравятся антикоррупционные расследования, и они требуют возвращения и уничтожения пленок, где они являются фигурантами", – говорит Петр Порошенко.

"Игнорировать такие вызовы – не просто ошибка. Это опасно для страны. Именно поэтому пришло время подчеркнуть: выход из кризиса – это коалиция национального единства. Поскольку во время военного положения парламентские выборы, как и президентские, провести невозможно, единственный конституционный путь выхода из кризиса — формирование нового парламентского большинства. Но хочу подчеркнуть: речь идет не столько о распределении должностей, сколько о программе действий для страны, о профессиональном и взрослом влиянии на принятие решений", – объясняет Порошенко.

По его словам, программа действий должна состоять из трех блоков. Первый – безопасности. Усиление обороны, модернизация армии, восстановление качественного финансирования, восстановление международной коалиции поддержки Украины и активная дипломатия, включая парламентскую, для возвращения темы гарантий безопасности на глобальную повестку дня.

Второй – социальный: защита людей внутри страны, повышение пенсий, подготовка к следующей зиме, поддержка армии, ветеранов, семей военных и тех, кто ежедневно держит на себе экономику воюющей страны.

Третий – евроинтеграционный: "вместо аукциона дат вступления нужно наконец делать реформы. Те самые десять шагов, о которых договорились с Европейской Комиссией. И которые парламент способен принять буквально за несколько рабочих дней", – отмечает лидер партии.

"Фракция "Европейской Солидарности" готова голосовать за эти решения независимо от того, находимся мы в коалиции или нет. Но вопрос создания коалиции национального единства назрел и даже перезрел. Мы готовы к серьезному и ответственному разговору с Президентом Украины. Такая встреча должна состояться безотлагательно – с участием руководства парламента, правительства и представителей демократической оппозиции. К сожалению, власть не услышала нас в конце 2021-го – в начале 2022 года, когда мы предупреждали об опасности большой войны", – напомнил Петр Порошенко.

"Очень хотелось бы, чтобы на этот раз наши слова были услышаны. Потому что в кризисах выигрывают те страны, где политики способны поставить государство выше собственных рейтингов", – подчеркнул пятый Президент.