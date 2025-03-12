'Американские эмиссары едут в Москву': Трамп рассказал детали предстоящих переговоров с РФ

Представители США прямо сейчас направляются в Российскую Федерацию. Там пройдет обсуждение 30-дневного перемирия в войне.

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Об этом заявил президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме. За срыв переговоров американский лидер пригрозил РФ санкциями. Стоит отметить, что кто едет в Кремль, пока неизвестно.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также добавил, контакты США с Россией и Украиной идут как очно, так и по телефону.

"Американские эмиссары будут в Москве несколько дней", – сообщил Вэнс.

Трамп также заявил, что у США "остаются рычаги финансового давления на Россию", подчеркнув, что их применение противоречило бы цели достичь мира в Украине.

"В ходе контактов с Украиной обсуждается, в частности, территориальный вопрос, не только прекращение огня. Зеленский раньше не хотел мира, а теперь согласился", – добавил Трамп.

Президент США также отметил, что "теперь все зависит от РФ". Он подчеркнул, что "мы получили определенные положительные сигналы по прекращению огня".

"Финансовые проблемы" могут оказаться "разрушительными" для Москвы. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира", – подчеркнул президент США.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщили, что спецпосланник Трампа Стив Виткофф едет в Москву договариваться о перемирии. Кроме того, стало известно о том, что помощник президента США Майк Уолтц уже провел переговоры с представителем РФ.

Спикер МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявления Трампа об отправке делегации в РФ.

"Не исключаем контактов с представителями США в ближайшие несколько дней", – сообщила она.

Журналисты также добавляют, что, по их информации, Владимир Путин, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие, но потребует прекращения поставок оружия Украине. Это может быть частью его стратегии, чтобы добиться наиболее благоприятных условий для Москвы.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп сказал, что официальные лица США поговорят с российскими коллегами и, возможно, он сможет поговорить с Путиным уже на этой неделе. В Москву может отправиться спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет деталей соглашения, но не исключил телефонный разговор между двумя лидерами.

При этом сразу после завершения американо-украинских переговоров российский депутат Виктор Соболев заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие. По его словам, пауза в боевых действиях только позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Это для РФ "недопустимо", поскольку перемирие "только играет на руку Украине".

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