Последняя ставка Путина: в Польше предупредили, что Украину ждет суровая зима

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предстоящая зима может стать последней надеждой российского диктатора Путина на то, чтобы сломить сопротивление Украины. Также он подчеркнул, что Россия пытается натравить поляков и украинцев друг на друга, но обе страны не должны поддаваться таким провокациям.

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С соответствующим заявлением польский министр выступил вечером в четверг в эфире телеканала TVP Info. Сикорский подчеркнул, что именно Россия остается общим врагом Польши и Украины, а Кремль десятилетиями пытается посеять вражду между двумя народами.

Коварная тактика Кремля

"Путин продолжает наступать. Путин продолжает бомбить. Именно Путин является врагом и Польши, и Украины, а не мы друг другу", — подчеркнул Сикорский, комментируя напряженность в польско-украинских отношениях.

По его словам, Москва проводит такую политику уже не одно столетие. Министр отметил, что российская агентура еще с XVII века пыталась натравить поляков на украинцев, используя это в своих геополитических интересах.

"Каждый раз в истории, начиная с XVII века, российская агентура натравливала нас на украинцев. Мы не можем быть геополитическими простаками и не понимать этой логики", — подчеркнул глава польской дипломатии.

Сикорский также предупредил, что Кремль может прибегнуть к новым гибридным операциям против стран НАТО, в частности Польши. В то же время он считает, что публичное предупреждение о таких сценариях значительно снижает шансы на их реализацию.

Основные сигналы

Министр прокомментировал и встречу государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его мнению, 37-минутного разговора недостаточно для принятия каких-либо важных решений.

"В конце концов, я не вижу возможности для сотрудничества, поскольку Путин должен был бы снизить уровень своих амбиций в отношении захвата Украины. Он должен был бы осознать, что эта война была преступной ошибкой. Но, вероятно, этого не произойдет", — отметил Сикорский.

Отдельно глава польского МИД обратил внимание на экономические трудности России. По его словам, только за первое полугодие этого года Москва продала 44 тонны золота из своих резервов. Он назвал это крупнейшим объемом продаж за всю историю и признаком того, что ресурсы страны постепенно иссякают.

"Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне", – подчеркнул Сикорский.

Министр также раскритиковал отдельных польских политиков, в частности представителей оппозиционной партии "Право и Справедливость", которые выступают за прекращение поддержки Украины. По его словам, ещё несколько лет назад они гордились помощью Киеву, а теперь фактически подыгрывают антиукраинским настроениям, в то время как украинская столица продолжает подвергаться российским ударам баллистическими ракетами и дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша располагает достоверной информацией о подготовке новых провокаций со стороны России. Эти данные подтверждают не только польские службы, но и другие страны-партнеры, которые также внимательно следят за действиями Кремля, утверждает министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский.

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