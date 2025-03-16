Массовые протесты, продолжающиеся уже несколько месяцев, показывают, что сербский народ хочет избавиться от режима Вучича, словацкий – от режима Фицо, а с недавнего времени к этому процессу присоединилась и Венгрия: венгры начали массовые акции против власти Орбана, которая является ключевой опорой авторитарных режимов внутри Евросоюза.

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В каждой из этих трех стран смена власти в ближайшей перспективе выглядит вполне реальной.

Почему эти процессы в Европе так важны?

Во-первых, нынешние правительства Сербии, Венгрии и Словакии открыто поддерживают Россию и даже демонстрируют пророссийские симпатии. Они всеми силами пытаются помешать изоляции России, всесторонней поддержке Украины и более тесной интеграции Европы. Если популистские и пророссийские власти в этих странах будут сменены, Россия потеряет значительные рычаги влияния в Европе. Это, в свою очередь, усилит единство Евросоюза и позволит оказывать Украине более серьезную поддержку.

Во-вторых, меняющиеся условия требуют трансформации самого ЕС. Помимо экономико-политического союза, он должен стать мощным военным альянсом, способным на решительные действия против России. Такие масштабные реформы возможны только при внутренней консолидации Европы. Если в Сербии, Венгрии и Словакии произойдут позитивные перемены, это укрепит монолитность ЕС и превратит его в еще более влиятельную глобальную силу.

Наконец, демократические изменения в этих странах станут серьезным вкладом в глобальный процесс демократизации. В отличие от Азербайджана, Беларуси и даже Грузии, в Сербии, Венгрии и Словакии демократические институты функционируют: выборные механизмы, многопартийность, право на свободу собраний в целом обеспечены. Действующие правительства этих стран пришли к власти в результате выборов. Однако, воспользовавшись популистскими лозунгами, они, оказавшись у власти, по разным причинам стали союзниками Путина, Ильхама Алиева и других авторитарных лидеров.

Демократические движения в Сербии, Венгрии и Словакии подтверждают растущее влияние ЕС и его превращение в привлекательную модель успешного объединения народов. Они также демонстрируют, что демократия и права человека остаются ценностями, способными мобилизовать общества. В отдельных странах процессы глобальной демократизации и обеспечения прав и свобод могут временно отступать на второй план, но это не меняет общей закономерности: демократизация – необратимый процесс, который продолжает распространяться по всему миру.