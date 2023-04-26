Постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила во время своего выступления на форуме "Крым Wave" о подготовке украинского плана деоккупации Крымского полуострова. Может показаться, что это преждевременный план. Контрнаступление украинских войск еще даже не началось и, как и в любой войне, трудно предвидеть его окончательный результат. Должны ли украинские чиновники уже сегодня думать о первоочередных мероприятиях после освобождения Крыма и других оккупированных территорий?

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Уверен, не просто должны – обязаны. На самом деле государство, часть территории которого оккупирована другой страной, должно сохранить институции и правовые механизмы, которые связывают его с оккупированной территорией.

Латвия, Литва и Эстония были полностью оккупированы Советским Союзом с 1940 года, но их эмиграционные правительства продолжали работать вплоть до восстановления независимости этих стран. А в странах, которые не признавали оккупацию, работали дипломатические представительства стран Балтии. Украинский государственный центр продолжал работать и защищать идею украинской независимости вплоть до провозглашения суверенитета Украины. Хорватия сохраняла работу местных органов власти оккупированных районов вплоть до их освобождения. И таких примеров можно привести огромное множество.

При этом важно понять, что сохранившиеся институции, их деятельность, их решения помогают становлению государства после окончания периода его оккупации и нормальному функционированию жизни на освобожденных территориях.

Институция – это как ключ от квартиры. Пока он у вас, никто не может претендовать на ваше жилье. Даже грабитель, который вломился в ваш дом и выломал замок. Грабитель остается всего лишь грабителем.

Уверен, рано или поздно законный жилец вернется, выгонит бандита и вернет замок на место.

Поэтому план деоккупации, считаю, нужен всегда. Логично, что украинское государство должно точно представлять, как будут действовать органы власти на деоккупированных территориях, какими правовыми актами они будут руководствоваться, как решать те сложные вопросы, которые неизбежно возникнут и в правовой плоскости, и в обеспечении безопасности, и в обеспечении беспрерывности власти.

Если откладывать решение этих проблем "на потом", когда деоккупация действительно состоится, Крым может оказаться в самом настоящем правовом хаосе, который Кремль будет пытаться использовать для дестабилизации ситуации в освобожденном регионе. Уверен, нужно помнить: в кармане Владимира Путина в любом случае тоже останется ключ. Только поддельный.