Порошенко заявил о нарушениях с назначением Свириденко премьером

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время обсуждения кандидатуры премьер-министра в Верховной Раде заявил, что фактическое отсутствие коалиции "Слуг народа" делает это голосование неконституционным.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня мы с вами обсуждаем не просто кандидатуру премьер-министра, мы с вами должны остановить нарушение Конституции. Потому что несколько раз в истории Украины было нарушение, в том числе и Януковичем, когда он пытался вернуться к Конституции 1996 года, присвоив себе диктаторские полномочия", – сказал Порошенко.

"Сейчас 231 депутат коалиции монобольшинства – это фейк. Часть из них прячется от коррупционных органов за границей, часть из них точно не поддерживает кандидатуру премьер-министра и не являются членами коалиции", – констатировал Порошенко.

Он также напомнил, что в 2019 году в первую же неделю президентской каденции Зеленского по заявлению Портнова ГБР возбудило уголовное дело из-за якобы отсутствия коалиции при назначении главы правительства в 2016 году. "Много лет это дело рассматривалось действующим составом ГБР", – отметил пятый президент.

"Я уверен, что мы не должны нарушать Конституцию", – сказал Порошенко. "И пожелание госпоже Юлии. Нефтепровод "Дружба", отмена запрета на выезды, назначение и объявление конкурса по ГБР, по БЭБ. Позиции по запрету Telegram, позиции по развитию фортификаций. Позиции по принципиальным вещам, по переводу экономики на военные рельсы. Здесь мы партнеры", – отметил лидер "Евросолидарности".

Во время голосования за кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины фракция монобольшинства "Слуга народа" дала 201 голос "за" из 226-ти необходимых.