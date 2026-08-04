Порошенко встретился с польским уполномоченным по вопросам восстановления Украины: о чем шла речь

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Польши, уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павелом Ковалем.

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Об этом политик написал в Facebook.

"Обменялись мнениями относительно ключевых приоритетов Украины, Польши и наших союзников на этом решающем этапе. Значительное внимание уделили подходам к прекращению огня и завершению войны. Наша позиция неизменна: дипломатия должна опираться на силу. Именно поэтому необходимо и в дальнейшем усиливать давление на Россию, ведь другого языка Путин не понимает", – написал Порошенко.

"Конечно, отдельно обсудили украинско-польские отношения. Наша задача – снижать градус напряженности вокруг чувствительных вопросов, вести честный и открытый диалог и искать решения, соответствующие национальным интересам обоих государств. Украинско-польское стратегическое партнерство должно и впредь оставаться одним из ключевых факторов укрепления европейской безопасности, единства и устойчивости перед лицом общих вызовов, а также интеграции Украины в ЕС. "Отметил важность недопущения роста взаимной напряженности между украинцами и поляками", – подчеркнул пятый президент.

"Особое внимание уделили укреплению внутренней устойчивости в Украине. Договорились и в дальнейшем координировать наши подходы в интересах Украины, Польши и Объединенной Европы, прекращения войны и восстановления мира", – пишет Порошенко.