Порошенко встретился с делегацией Международного демократического союза и призвал ускорить поставки оружия для ВСУ. Фото

Порошенко провел встречи с делегацией Международного демократического союза. В ходе состоявшегося в офисе "Европейской Солидарности" разговора пятый президент призвал усилить поддержку Украины и санкции против России.

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Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Рад встрече с делегацией высокого уровня Международного демократического союза (International Democrat Union). Это был действительно честный и искренний разговор. Мы с командой отстаивали ускорение передачи Украине необходимого оружия и усиление сокрушительных санкций против российской экономики. Потому что каждая такая встреча – это наше усиление, усиление Украины на международной арене и наших Вооруженных Сил", – написал Порошенко.

Порошенко подчеркнул: всесторонняя поддержка Украины – это надежная инвестиция Запада в общую безопасность.

"Самые эффективные гарантии безопасности и для Украины, и для Запада - это скорейшее полноправное членство нашего государства в Североатлантическом альянсе", - считает пятый президент.

Бывший премьер Словении лидер Словенской демократической партии Янез Янша сказал, что помнит свой визит в Украину после аннексии Крыма. Он отметил существенное развитие Вооруженных сил Украины после 2014 года.

"Сегодня мы показали делегации, чем жила и продолжает жить наша команда с 24 февраля прошлого года. Сколько помощи за это время мы отправили для ВСУ, а также познакомили с нашими партийцами, которые продолжают с оружием в руках защищать нашу страну", – сказал Порошенко.

"Отдельно обсудили вопросы развития и укрепления демократии, верховенства права, свободы медиа, устойчивости институтов государства в Украине. В этом контексте подчеркнули важность воздержания от шагов, которые могут сказаться на единстве в государстве", - подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил за поддержку Украины со стороны партий-партнеров.

"С такими друзьями никому не удастся посеять усталость от Украины, ведь все мы объединены одной целью – победой Украины и Свободного мира", – убежден Порошенко.