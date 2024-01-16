Порошенко в январе отправится в Бельгию и Британию: в 'ЕС' рассказали о планах пятого президента

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в конце января в составе парламентской делегации Украины Петр Порошенко примет участие в заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО. Ожидается, что, кроме участия в пленарном заседании Межпарламентского совета, лидер "Европейской Солидарности" проведет ряд встреч с партнерами Украины по линии ЕС и НАТО в Брюсселе.

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Также пятый президент Украины планирует другие международные мероприятия. Об этом сообщила "Европейская солидарность".

Петр Порошенко также планирует посетить Великобританию для проведения переговоров и заключения контрактов на поставку для ВСУ FЗМ дронов, бронированных эвакуационных машин, продления контрактов на артиллерийские тягачи.

Также 1 февраля предусмотрены мероприятия Европейской народной партии в Брюсселе в контексте выборов в Европейский парламент и чрезвычайный саммит Европейского Совета по Украине.