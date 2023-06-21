Порошенко в Лондоне встретился с влиятельными мировыми политиками: обсудили членство в НАТО и ЕС, а также оружие для ВСУ. Фото

Петр Порошенко в Лондоне во время юбилейного саммита Международного демократического союза встречался с влиятельными мировыми политиками. Пятый президент призвал союзников пригласить Украину в НАТО, ускорить интеграцию в Европейский Союз, а также обеспечить поставки необходимого высокотехнологичного вооружения для ВСУ.

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В частности, с бывшим Государственным секретарем США Майком Помпео Порошенко обсудил роль ПЦУ для укрепления идентичности Украины и снабжения оружием.

"Говорили и о прошлом, наших достижениях и прогрессе Украины с 2014 года. Поблагодарил за вклад, который внес в том числе и Майк, в дело развития Украинской армии, укрепления идентичности Украины и создания Православной Церкви Украины. Все это заложило надежные подвалы для нашего государства сегодня и нашей эффективной борьбы", – рассказал пятый президент Украины в Facebook.

"Говорили и о будущем, в котором Украина обязательно будет успешным европейским государством с крепкой экономикой, демократией, верховенством права и правами человека. А также, безусловно, станет членом Североатлантического альянса, ведь это способно эффективно восстановить утраченное сдерживание россии от новых агрессий, обеспечить мир , безопасность и стабильность в Европе", – подчеркнул он.

Майк Помпео во время выступления на Саммите отметил роль пятого президента Порошенко в создании Православной Церкви Украины. Он назвал это событие "вызовом Путину, пытавшемуся использовать христианскую церковь, православную церковь как инструмент своей политической власти".

Во время встречи с членом Европейской Комиссии Йоганессом Ганом Петр Порошенко поблагодарил за идею создания нового финансового инструмента Еврокомиссии для Украины в размере 50 миллиардов евро, который представила президент Урсула фон дер Ляен.

"Обсудили и ожидаемый промежуточный отчет Комиссии по выполнению Украиной условий для начала предвступительных переговоров до конца этого года. Времени для промедлений нет, поэтому Украина должна полностью выполнить необходимую домашнюю работу", - подчеркнул Петр Порошенко.

Об оружии для ВСУ и ускорении членства Украины в НАТО Порошенко говорил и с бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

"Подробно обсудили насущные потребности Вооруженных Сил Украины, которые мужественно и эффективно противостоят российскому агрессору на восточном фланге трансатлантического мира", - отметил пятый президент.

"Скоординировали шаги по дальнейшему продвижению членства Украины в НАТО, в частности в контексте саммитов Альянса в Вильнюсе и Вашингтоне. Важное внимание уделили послевоенному восстановлению Украины, ключевым потребностям нашего государства. Благодарен Лиз Трасс за глубокое понимание украинских реалий и искреннюю поддержку Украины столько, сколько потребуется. для победы", – заметил Порошенко.

С бывшим премьер-министром Австралии Тони Эбботом пятый президент Украины обсудил реализацию проектов разминирования и послевоенного обновления нашей страны.

"Тони, за время своего премьерства в Австралии, был одним из первых, кто поддержал Украину в 2014 году и через 9 лет продолжает нам помогать еще с большей силой", - отметил Порошенко.

Об общих вызовах, единстве и солидарности для достижения победы говорилось на встрече Петра Порошенко с Главой Международного демократического союза Стивеном Харпером, бывшей президенткой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Результаты украинской борьбы определят судьбу континента в ближайшие десятилетия", - убежден Порошенко.