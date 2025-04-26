Порошенко в годовщину Чернобыльской катастрофы: российские варвары и сегодня обстреливают ядерные объекты

Чернобыльская катастрофа – это история о разрушенных судьбах, о человеческой небрежности и безответственности, о показухе, так сильно любившей "советы" и стоившей тысяч жизней. Об этом в годовщину трагедии напомнил Петр Порошенко.

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"Чернобыль. Синоним боли, которую несут украинцы. Синоним ко лжи, ставшей идеологией советского союза. Потому что говорить правду для красной власти было страшнее смерти сотен тысяч людей. Потому что жизнь маленьких детей и пенсионеров для них означали меньше, чем мечты о мировом господстве", – отмечает Порошенко.

"Сегодня мы вспоминаем всех, чьи жизни унесла одна из самых масштабных трагедий человечества. А также благодарим тех, кто в первые дни без колебаний бросился бороться с вышедшим из-под контроля "мирным атомом" — ликвидаторам", – пишет пятый Президент в соцсетях.

"К сожалению, варвары не умеют учить уроки истории. Когда россияне зашли на ЧАЭС зимой 2022 года и начали наступление на Украину, над атомными электростанциями пролетали летающие там ракеты. А ударные дроны разрушают саркофаг над четвёртым энергоблоком. Они мыслят и действуют как террористы. А выбранная ими стратегия угрожает нам и нашим потомкам новыми техногенными катастрофами. Мир должен объединиться, чтобы остановить агрессора", – подчеркивает Петр Порошенко.