Порошенко в годовщину безвиза: Украина победит и станет членом ЕС и НАТО

Шесть лет назад Украина обрела безвиз. Хотя тогда мало кто верил, но это произошло благодаря настойчивости и несокрушимости украинцев. И нет сомнений, что после победы Украина станет членом ЕС и НАТО.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко в годовщину безвиза на своей странице в Facebook. Он подчеркнул: вера в Победу, несгибаемость и настойчивость украинцев в конечном итоге приведут к членству нашего государства в ЕС и НАТО.

"Мало кто верил, что это возможно - но шесть лет назад мы обрели безвоз. Мы были очень настойчивы и верили в свою цель. Мы много работали, чтобы выполнить все условия для либерализации визового режима. И достигли цели. Благодаря безвизу миллионы украинцев открыли для себя Европу, а Европа открыла украинцев – искренних, талантливых, доброжелательных. А после полномасштабного вторжения – приняла и приютила наших женщин и детей", – напомнил пятый президент.

"Многие верили, что Украина выстоит в первые недели российского нашествия. Но мы выстояли. Мало кто верил, что членство Украины в ЕС и НАТО возможно - но это тоже абсолютно реальная цель, если идти к ней так же упорно", - пишет Порошенко. .

"Нам осталось тяжелее всего, но когда Украина победит, то станет членом ЕС и НАТО. Это – единственно возможный и правильный путь. Это то, во что ты верил, отцу. И это то, за что боремся сейчас все мы", – подчеркнул п. президент.